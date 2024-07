Bagno a Ripoli, in arrivo un milione di investimenti grazie all’avanzo di bilancio

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNO A RIPOLI – Un milione di investimenti in arrivo a Bagno a Ripoli grazie alla prima tranche dell’avanzo di amministrazione, che finanzieranno nuovi asfalti, giochi per i giardinetti, verde pubblico, sicurezza idrogeologica e manutenzione di scuole ed edifici comunali. Del totale, 560mila euro serviranno a per realizzare il nuovo parcheggio di Grassina in via Bikila, 130mila euro per l’efficientamento energetico della biblioteca.

“Nonostante la mannaia del governo di destra che toglie al nostro Comune 135mila euro solo per l’anno in corso, circa 550mila euro in meno da qui al 2028 in totale, continuiamo a investire per migliorare i servizi e la vivibilità cittadina – dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti – Paradossalmente i tagli maggiori interessano i Comuni che hanno ottenuto più fondi Pnrr. Si puniscono così i più virtuosi mettendo a rischio crescita e sviluppo. Grazie a una gestione del bilancio attenta, riusciamo comunque a fronteggiare la scure del governo contando sulle nostre forze. Non tutte le amministrazioni potranno farlo purtroppo”.

“A dispetto dei tagli dell’esecutivo – commenta l’assessora al bilancio Paola Nocentini – non solo si conferma l’equilibrio del bilancio senza fare ricorso a provvedimenti di salvaguardia, ma il nostro Comune è in grado di investire per progetti e interventi che miglioreranno il nostro territorio”.

“Oltre alle risorse dedicate a biblioteca e nuovo parcheggio di Grassina, strategico per l’abitato, ci si concentra molto sulla viabilità – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi – L’obiettivo è avere strade più sicure, belle e riqualificate in ogni centro abitato e più decoro urbano. Alzare il livello di qualità della vita è il nostro faro. La programmazione tiene conto della priorità dettate dalla tutela di pedoni e automobilisti. Il periodo estivo ci permette di fare importanti lavori di manutenzione nelle nostre scuole, in vista del rientro sui banchi a settembre”.

Nel dettaglio, 110mila euro saranno impiegati per i nuovi asfalti in via Tegolaia e per il rifacimento dell’aiuola davanti alla scuola Masi. Solo la prima tranche di un intervento di asfaltatura che interesserà successivamente la viabilità della zona fino a tutta via Pian di Grassina; 30mila euro serviranno per la sistemazione dei giochi e degli arredi nei giardini pubblici e nelle scuole. Stessa cifra per riqualificare scuole ed edifici pubblici sistemando gli impianti elettrici con adeguamento alle normative antincendio. Altri 30mila euro saranno impiegati per sanare problematiche relative alle regimazione delle acque meteoriche ad Antella e Grassina; 35mila euro serviranno per rifare il tetto dell’immobile di via Simone degli Antelli destinato all’emergenza abitativa.

Si concretizza quindi il disegno del nuovo parcheggio di Grassina accanto alla Casa del popolo, per cui il Comune ha stanziato 560mila euro provenienti dall’avanzo di amministrazione, necessari per approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica e realizzare il primo lotto nell’area di via Bikila. Nel frattempo procede l’iter per effettuare gli espropri, già finanziati con 270mila euro.

“Una volta completato anche il secondo lotto, con 160 posti auto, il parcheggio amplierà l’offerta della sosta nel centro abitato di Grassina, che oggi rappresenta una necessità per cittadini. Grazie a tante nuove alberature e all’attenzione per la mobilità sostenibile e le piste ciclabili, a cui sarà collegato, il parcheggio sarà un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana che migliorerà molto il volto della frazione e la sua vivibilità. Adesso avanti spediti per reperire le risorse per il secondo lotto”, dichiara il sindaco Francesco Pignotti.

Il pacchetto di risorse in arrivo consentirà di approvare innanzitutto il progetto di fattibilità. Un passaggio necessario per concludere gli espropri. Parallelamente sarà definito il progetto esecutivo, per poi affidare i lavori all’inizio del nuovo anno.

Il primo lotto dei lavori interesserà l’area di sosta già esistente. I lavori procederanno in due step per dare ai cittadini la possibilità di sostare nelle aree in quel momento non interessate dal cantiere. Saranno rifatti completamente l’ingresso e gli stalli, saranno predisposti tutti i sottoservizi, e sarà già impostata la divisione futura delle due aree di parcheggio, una esclusivamente dedicata alla sosta, l’altra pensata per ospitare anche l’area del mercato settimanale.

Il parcheggio, al termine dell’intervento, sarà dotato di colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche. Saranno installati nuovi lampioni a led. Accanto ai posti auto, saranno presenti spazi dedicati ai motorini, aree riservate alle persone con disabilità, nuove rastrelliere per le bici. Molte le nuove piante ad alto fusto previste (aceri, carpini e querce) che forniranno ombra e contribuiranno ad abbattere le emissioni. Il parcheggio sarà dotato di una viabilità interna realizzata con materiali e colorazioni naturali che ricordano la terra battuta.