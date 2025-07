UniCredit Livorno, sindacati: “Chiediamo nuove risorse per ripristinare organici”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – UniCredit Livorno, comunicato unitario RR.SS.AA. Fabi – First Cisl – Fisac Cgil, che parlano di “Coperta sempre più corta”

“Avevamo visto dei buoni segnali all’inizio dell’estate 2024 con l’assunzione su Livorno di due risorse professionalizzate dall’esterno. Speravamo che tale processo continuasse in modo da tornare ad avere organici funzionalmente adeguati in ogni unità produttiva, per acquisire in tutta la provincia quel ruolo di protagonista che la banca svolge a livello nazionale. Purtroppo ci eravamo sbagliati.

Siamo consapevoli che la trasformazione in atto, con la digitalizzazione dei processi e la diffusione dell’internet banking, ha portato e porterà ad una diminuzione degli addetti, ma lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, che sotto una certa soglia non è consentito scendere.

I ritmi e i carichi di lavoro, per coloro che prestano la loro attività nelle varie filiali hanno ormai raggiunto livelli talmente elevati da portare i colleghi ad essere costantemente sotto pressione, aumentando di conseguenza la possibilità di errore.

Siamo pertanto a ribadire che ogni filiale debba avere una pianta organica adeguata e che la cassa veloce sia presente in ogni unità produttiva della provincia in modo da rendere uniforme ed efficace l’attività di tutti i colleghi. Riteniamo che il calcolo del SIZING calato dalla banca, a nostro parere, sia falsato se basato sul dato della digitalizzazione, poiché è ormai noto a tutti che l’accesso ai canali evoluti richiede spesso l’assistenza dei colleghi”.

Poi: “Dopo l’incontro del 14 aprile 2025 con l’azienda eravamo stati rassicurati che prima dell’estate ci sarebbero stati segnali importanti ad oggi disattesi. Nostro malgrado, registriamo otto uscite al 30 giugno con l’inserimento di 2 risorse (ancora da riqualificare) e 2 stagisti (che al momento possono solo osservare). Aggiungiamo che le filiali devono anche fronteggiare l’enorme afflusso turistico che la nostra costa attrae. Riteniamo quindi che la coperta sia sempre più corta

E’ stato difficoltoso trovare l’equilibrio per l’organizzazione dei piani ferie; inoltre l’eventuale

richiesta dei giorni previsti di smart learning potrebbe aggravare ulteriormente la situazione nelle agenzie.

Chiediamo dunque di voler accelerare il processo di selezione con l’inserimento di nuove risorse in modo da ripristinare gli organici e rendere omogenei i carichi di lavoro in ogni unità produttiva della provincia”.