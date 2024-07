Intervento di restauro da 2,1 milioni di euro per Palazzo Medici Riccardi

Getting your Trinity Audio player ready...

Palazzo Medici Riccardi, storico edificio su via Cavour a Firenze, sede della Città Metropolitana di Firenze, della Prefettura e di altri uffici di enti pubblici, si rifà il look.

I lavori di consolidamento e restauro delle facciate su via Cavour e via dei Gori inizieranno lunedì (8 luglio). Ad annunciarlo è la sindaca Sara Funaro in un incontro con i dipendenti metropolitani: “È un progetto pilota – spiega – per la salvaguardia e la tutela di un modello di architettura civile del Rinascimento quale è l’attuale sede della Metrocittà e della Prefettura”.

L’importo complessivo dell’opera è di 2,1 milioni di euro, finanziato interamente con fondi propri.

Con una durata prevista di 365 giorni, l’intervento rappresenta la fase finale di un innovativo protocollo di collaborazione fra Soprintendenza di Firenze Pistoia e Prato, Dipartimento Scienze della terra dell’università degli studi di Firenze e direzione edilizia della città metropolitana di Firenze ed è frutto degli esiti del cantiere sperimentale per le indagini sullo stato di conservazione del bugnato lapideo del palazzo, condotto negli anni 2021 e 2022.

Il progetto ha coinvolto gli architetti Hosea Scelza e Rosella Pascucci, della Soprintendenza con la consulenza dei professori Pasquino Pallecchi, Carlo Alberto Garzonio, direttore del dipartimento Scienze della terra dell’università di Firenze, Federica Valentini del Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’università di Roma Tor Vergata e, per la direzione edilizia della Città Metropolitana di Firenze, gli architetti Lorenzo Di Bilio, Maria Grazia Fraiese, Marco Vannuccini, l’ingegner Matteo Galatro e Luciana Pinzani alla grafica. L’impresa esecutrice è il raggruppamento Rws Srl/Ruffato Mario Srl di Padova.