Nuova piscina comunale di Figline e Incisa, partiti i lavori da 5,4 milioni

FIGLINE E INCISA VALDARNO – Partiti i lavori di realizzazione della nuova piscina comunale di Figline e Incisa Valdarno: un’opera dal valore di 5,4 milioni di euro, di cui oltre metà (circa 3,3 milioni) finanziati da fondi Pnrr e la restante quota da risorse comunali e dalla contrazione di un mutuo (a interessi zero) con il credito sportivo. In questi giorni è in corso la cantierizzazione dell’opera, propedeutica alla realizzazione degli interventi veri e propri, che dureranno circa 1 anno e mezzo e saranno curati dal Corsorzio Integra.

Nel dettaglio la nuova piscina, omologata Coni, sorgerà all’interno dei giardini Dalla Chiesa, un’area verde collocata nel centro di Figline (tra via Morandi e via Val D’Ossola a Figline) ampia 13mila metri quadrati, di cui solo 1300 saranno occupati dalla nuova piscina.

Rispetto all’attuale piscina, la nuova costruzione non solo comporterà minori consumi energetici per motivi strutturali, ma anche grazie alla produzione di energia verde grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico in copertura.

“Come abbiamo avuto modo di spiegare ai residenti della zona, che abbiamo incontrato in questi giorni – commenta il sindaco Valerio Pianigiani – il cantiere si svolgerà nel pieno rispetto dell’area all’interno della quale si colloca, cioè il giardino Dalla Chiesa, che continuerà ad essere utilizzabile per tutta la durata dei lavori”.

“Si tratta di una delle opere più attese del nostro territorio – prosegue il sindaco – che mai avremmo potuto realizzare senza la capacità dei nostri uffici di intercettare il finanziamento europeo e questo ci rende ancora più orgogliosi di vedere finalmente posare la prima pietra. Inoltre, coglieremo l’occasione per recuperare accanto all’attuale piscina, in via Morandi, un’ulteriore porzione di verde, ad oggi inutilizzata”.