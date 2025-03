Getting your Trinity Audio player ready...

Toscana Aeroporti, febbraio record: oltre mezzo milione passeggeri

Toscana Aeroporti, record a febbraio con un incremento del 14,1% sul 2024 e con una solida crescita del traffico sia nazionale (+21,9%) che internazionale (+11,8%)

Il sistema aeroportuale toscano supera per la prima volta la soglia dei 500.000 passeggeri nel mese di febbraio. Sono infatti 506.000 i passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa a febbraio 2025, con un incremento del 14,1% sul 2024 e con una solida crescita del traffico sia nazionale (+21,9%) che internazionale (+11,8%). Grazie ai record mensili registrati nei primi due mesi dell’anno, il sistema aeroportuale toscano raggiunge i 992.000 passeggeri complessivamente transitati, con una crescita del 9,8% sul 2024, rende noto Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa.

L’aeroporto di Pisa ‘Galileo Galilei’ segna il miglior febbraio di sempre, superando per la prima volta i 300.000 passeggeri e con una forte crescita del 20,4% sullo stesso mese del 2024. In crescita entrambi i segmenti di traffico, internazionale e nazionale, rispettivamente del 18,1% e del 25,5%. La classifica delle mete preferite dai passeggeri dello scalo pisano vede al primo posto Londra, seguita da Tirana, Palermo, Catania e Parigi. L’aeroporto di Pisa, con 587.000 passeggeri consuntivati nei primi due mesi dell’anno, segna il miglior risultato di sempre nel periodo, con un incremento del 13,6% sul primo bimestre 2024.

Febbraio da record per l’aeroporto di Firenze ‘Amerigo Vespucci’ che supera per la prima volta nel mese di febbraio il tetto dei 200.000 passeggeri, con un incremento del 6,0% rispetto a febbraio 2024. Nel mese si registra una crescita significativa del traffico nazionale (+11,8%) e del traffico internazionale (+5,0%). Parigi si conferma la rotta preferita dai viaggiatori in partenza da Firenze, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Amsterdam. Con i record mensili registrati nei primi due mesi dell’anno, l’aeroporto di Firenze raggiunge i 405.000 passeggeri, segnando una crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.