martedì 18 Novembre 2025
Fiamme in un appartamento di Campi Bisenzio: muore anziana di 86 anni

Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco arrivati sul posto con tre squadre e un'autoscala: per la donna non c'era più niente da fare

CronacaPrimo Piano
Fiamme in un appartamento di Campi Bisenzio: muore anziana di 86 anni (foto vigili del fuoco)
CAMPI BISENZIO – Questa mattina (18 novembre) intorno alle 11,10, i vigili del fuoco dei comandi di Firenze, Calenzano e Firenze Ovest sono intervenuti in via del Fosso Secco, nel comune di Campi Bisenzio, per un incendio divampato in un appartamento situato in un edificio a due piani.

Le squadre giunte sul posto, supportate da un’autoscala, hanno fatto ingresso nell’abitazione per individuare la residente, un’anziana di 86 anni. La donna è stata rinvenuta nei pressi di una finestra, mentre un’altra squadra procedeva alle operazioni di spegnimento delle fiamme.

L’86enne è stata immediatamente affidata ai sanitari, ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

