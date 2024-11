Finisce in Arno dopo una caduta, soccorso dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Paura per un uomo caduto in Arno all’altezza di Lungarno Corsini a Firenze.

I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti nella serata del 27 novembre per soccorrere la persona. Sul posto una squadra di terra e il nucleo sommozzatori che si è portato sul posto, facendo scendere su una corda un addetto per verificare le condizioni di salute dell’uomo, che nel frattempo era riuscito a raggiungere l’argine.

Giunta sul posto anche l’autoscala, con la quale è stato effettuato il recupero dell’uomo che è stato consegnato al personale sanitario per gli accertamenti del caso.