Ana Carolina Da Silva dice addio alla Savino Del Bene dopo due stagioni

SCANDICCI – Nuovo addio in casa Savino Del Bene Scandicci: è Ana Carolina da Silva, per tutti semplicemente Carol, che non farà parte del roster per la prossima stagione.

Centrale di altissimo livello, Carol ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley per due stagioni, il periodo più lungo trascorso in Europa nella sua carriera. Due anni intensi e ricchi di traguardi storici per il club, ai quali ha contribuito da protagonista assoluta. Nel 2023-2024 ha fatto parte della squadra che ha conquistato la prima finale scudetto nella storia del club. Nella stagione 2024-2025 ha partecipato in maniera determinante ad un altro storico traguardo: la Final Four di Cef Champions League, culminata con la partecipazione alla finale della manifestazione.

I numeri raccolti in campo nella stagione 2024-2025 confermano l’impatto della sua presenza: serie A1 29 partite, 258 punti, 84 muri vincenti, 23 ace; Coppa Italia: 2 partite, 18 punti, 5 muri vincenti, 1 ace; Cev Champions League: 8 partite, 72 punti, 25 muri vincenti, 3 ace.

Carol ha messo a segno 221 muri vincenti nel corso della sua esperienza con la maglia della Savino Del Bene Volley, un dato che racconta al meglio l’impatto avuto dalla centrale brasiliana nei due anni trascorsi a Scandicci.

Il suo talento, la sua leadership e la sua presenza a rete hanno lasciato un segno profondo nella storia del club, contribuendo a risultati mai raggiunti prima. La società la ringrazia per la professionalità, l’impegno e il contributo determinante offerto in queste due stagioni. Oggi, più che mai, una frase è diventata simbolica e condivisa da tutto il mondo del volley: “No on Carol.”