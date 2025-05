Beatrice Parrocchiale saluta la Savino Del Bene dopo due stagioni

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha comunicato ufficialmente che nella prossima stagione Beatrice Parrocchiale non farà parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari.

La libero milanese conclude così la sua esperienza con il club dopo due stagioni. Arrivata a Scandicci il 7 novembre 2023, dopo essersi liberata dall’Allianz Vero Volley Milano, Parrocchiale si è unita alla squadra per rafforzare il reparto dei liberi, a seguito dell’infortunio di Enrica Merlo. Nel corso della stagione 2023-2024 ha contribuito in maniera importante al raggiungimento di un traguardo storico per la società, ovvero la conquista della prima finale scudetto.

L’ultima stagione di Parrocchiale invece è stata fortemente condizionata da un problema al ginocchio sinistro, che ha richiesto un intervento chirurgico l’8 novembre e che la ha limitata a sole due presenze ufficiali.

La società ringrazia Beatrice Parrocchiale per il lavoro svolto durante il suo periodo in maglia Savino Del Bene Volley e le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.