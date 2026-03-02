La Savino Del Bene Volley apre le porte agli studenti: nuovo accordo con il Dsu per promuovere la cultura sportiva

FIRENZE – Il mondo accademico e lo sport agonistico di massimo livello consolidano la propria collaborazione istituzionale. Nella cornice del Pala BigMat, in concomitanza con Gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile vinta contro il Volley Bergamo, è stata ufficialmente formalizzata una nuova intesa strategica tra la Savino Del Bene Volley e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU). L’obiettivo primario dell’accordo, strutturato su una validità formale di due anni con opzione di rinnovo, è incentivare la pratica e la cultura della pallavolo tra i giovani iscritti agli atenei, agevolando in modo concreto la loro affluenza alle sfide casalinghe del club di Scandicci.

L’impianto della convenzione si articola su precise direttrici di welfare, estendendo i benefici per gli iscritti ben oltre le tradizionali erogazioni di servizi abitativi o di ristorazione. Il protocollo stabilisce infatti che la società sportiva metta a disposizione dell’Ente regionale un contingente di accessi a titolo gratuito, quantificato in un massimo di cinque ingressi per le sfide agonistiche di maggiore rilevanza e fino a trenta tagliandi omaggio per ulteriori incontri, individuati di volta in volta dalla dirigenza. Tali gratuità saranno gestite telematicamente attraverso lo sportello online del portale DSU, garantendo un canale di assegnazione prioritario agli studenti vincitori di borsa di studio. La procedura telematica genererà un voucher digitale che l’assegnatario dovrà esibire ai varchi dell’impianto congiuntamente a un documento d’identità. Parallelamente, l’intera popolazione universitaria potrà beneficiare di un regime tariffario ridotto, attivabile presentandosi direttamente alla biglietteria del palasport provvisti di una documentazione accademica in corso di validità. Sul fronte promozionale, il DSU Toscana si è impegnato a veicolare capillarmente l’iniziativa tramite i propri canali istituzionali e attraverso la distribuzione di materiale informativo all’interno delle mense fiorentine a ridosso degli eventi sportivi.

La forte valenza sociale del patto è stata rimarcata dall’assessora regionale alla Cultura, Università e Diritto allo Studio, Cristina Manetti, la quale ha inquadrato la partnership come uno strumento prezioso per arricchire il tempo libero dei giovani attraverso i valori positivi e aggregativi dello sport. Un traguardo che, ha ricordato l’assessora augurando futuri successi al club, si inserisce nel solco di un dialogo istituzionale già proficuamente tracciato in passato con il progetto “La Toscana delle Donne”. Sulla medesima linea programmatica si è espresso il presidente del DSU Toscana, Marco Del Medico, evidenziando come l’adesione entusiastica alla proposta di una società militante ai vertici nazionali e internazionali risponda alla precisa finalità di ampliare le opportunità ricreative e di partecipazione offerte agli iscritti.

Sotto il profilo dirigenziale, l’amministratore delegato della Savino Del Bene Volley, Sandra Leoncini, ha definito la stipula dell’accordo un investimento lungimirante sul tessuto giovanile del territorio. La finalità dichiarata dal club è infatti quella di trasformare l’impianto sportivo in un polo di incontro costante per il mondo universitario. Avvicinare gli studenti allo spettacolo dei playoff, secondo i vertici della società, significa trasmettere un forte senso di appartenenza, trasformando l’entusiasmo e il calore del pubblico giovanile in un serbatoio di energia fondamentale per sostenere il gruppo squadra nelle fasi agonistiche più cruciali della stagione.