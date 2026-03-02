Savino Del Bene Volley soffre ma si aggiudica gara 1 dei quarti playoff con Bergamo

Savino Del Bene Volley – Volley Bergamo: 3-2 (25-20,22-25,25-18,23-25,17-15)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi n.e. (L2), Bechis 4, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 24, Ribechi (L2), Bosetti 10, Mancini, Graziani 2, Nwakalor 8, Antropova 25, Weitzel 4. All.: Gaspari.

VOLLEY BERGAMO: Carraro 2, Bolzonetti 13, Kipp 22, Ferrario, Mosser 12, Strubbe 2, Micheletti (L2), Armini (L1), Weske, Manfredini 10, Mlejnkova 1, Meli 3, Montalvo 13, Angleni n.e. All. Cervellin.

ARBITRI: Rossi- Brancati

FIRNZE – La Savino Del Bene Volley lotta e soffre ma si aggiudica il primo match dei quarti di fnale playoff per 3-2 contro il Volley Bergamo. Una gara tutt’altro che semplice per la squadra di coach Gaspari, che in questa prima sfida dei play off scudetto ha dovuto anche fare a meno della sua capitana Maja Ognjenovic a causa di un problema alla mano sinistra

Se l’approccio nel primo set è stato positivo per le biancoblù, capaci di condurre e vincere la frazione per 25-20, nel secondo parziale la tendenza si è invertita e le orobiche con grinta hanno rimontato lo svantaggio (18-13) e hanno impattato nel computo set (22-25). Antropova e compagne hanno poi fatto loro la terza frazione senza troppe difficoltà trascinate da Franklin (6 punti nel set) ma le ospiti non si sono demoralizzate e hanno portato la sfida al tie-break grazie alla continuità dei propri attaccanti (23-25). Nel quinto set è stata sprint la partenza delle lombarde, con la Savino Del Bene Volley costretta alla rincorsa. Sul finale di match il duo Franklin-Antropova ha risposto presente e ha condotto il parziale fino ai vantaggi: l’errore di Bolzonetti ha regalato la prima vittoria della serie alle padrone di casa (17-15).

L’opposta azzurra risulta essere la miglior marcatrice dell’incontro con 25 punti, uno in meno della schiacciatrice statunitense Sarah Franklin (24). Il premio Mvp se lo aggiudica invece Caterina Bosetti, autrice di una prova a tutto tondo con 10 punti e il 62% di positività in ricezione. Per le orobiche, 22 i punti segnati da Kendall Kipp, seguita da Bolzonetti e Montalvo (13), oltre a Mosser (12) e alla centrale Manfredini (10).

I numeri a muro sono poi dalla parte della Savino Del Bene Volley che sigla 9 block vincenti (contro i 6 di Bergamo) e un maggior numero di servizi vincenti (5-4). A livello statistico, le toscane hanno registrato invece percentuali inferiori in ricezione (58%-61%) e un’uguale positività in attacco (42%).

La Savino Del Bene Volley conquista dunque la prima sfida dei quarti di finale e si prepara ad affrontare in trasferta il secondo impegno della serie, previsto per giovedì 5 marzo alle 20 al Pala Facchetti di Treviglio.

Coach Gaspari post-partita: “Sono iniziati i play off e, purtroppo o per fortuna, in questa fase conta solo una cosa: vincere la gara. È stata una brutta partita da parte nostra, indipendentemente dal fatto che le assenze siano aumentate stamani (ndr, indisponibile Ognjenovic). Sappiamo che Bergamo è una squadra che ha nella battuta il suo punto di forza. Dobbiamo imparare a capire che, anche quando le cose non girano bene, bisogna essere più lucidi. Il quarto set è quello che mi ha dato un po’ più fastidio perché, nonostante tante sbavature e tanti errori in transizione, è finito 23-25: le opportunità quindi ci sono state. Oggi non ha funzionato il muro-difesa e questo, lo sapete, a me dà abbastanza noia, perché l’avversario prende fiducia, va in battuta e ha una qualità che poche squadre possono vantare. Bravissime però le ragazze, perché pur essendo sempre sotto nel tie-break abbiamo avuto cinque contrattacchi sul 14-13 che non siamo riuscite a mettere a terra. Rimanere lucide in quel momento dimostra che le ragazze hanno carattere. Oggi però abbiamo dimostrato carattere solo a metà e per gara due non basta giocare così.”