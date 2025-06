Empoli, summit per il nuovo allenatore: occhio a D’Angelo

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Messa alle spalle, seppur con amarezza, la retrocessione in serie B, l’Empoli Football Club è pronto a ripartire, prendendo decisioni fondamentali per il proprio futuro. Dopo una fase iniziale di incontri esplorativi, la dirigenza azzurra è attesa oggi (3 giugno) a Monteboro per un summit cruciale, che potrebbe portare alla definizione del nuovo allenatore o, quantomeno, a un passo decisivo verso la scelta finale.

Spunta un nuovo candidato per la panchina

La corsa alla panchina dell’Empoli, che fino a ieri sembrava circoscritta a tre profili, potrebbe ora includere un quarto nome di grande spessore: Luca D’Angelo. Reduce dalla delusione della finale playoff persa con lo Spezia, D’Angelo è un nome che torna con forza anche grazie al legame professionale con il direttore sportivo Roberto Gemmi, con cui ha condiviso un periodo molto positivo ai tempi del Pisa. Prima di sottoporre alla proprietà la lista definitiva dei candidati, Gemmi potrebbe voler approfondire anche questa possibilità. I nomi già in lizza da alcuni giorni – e che sembrano riscuotere un certo gradimento, anche se non necessariamente in quest’ordine – sono quelli di Guido Pagliuca (Juve Stabia), Fabio Caserta (Catanzaro) e Antonio Calabro (Carrarese). Secondo alcune indiscrezioni, la figura di Pagliuca, tecnico originario di Cecina, eserciterebbe un particolare fascino sulla dirigenza empolese. I primi tre allenatori avrebbero già manifestato la loro disponibilità, mentre la candidatura di D’Angelo è emersa più recentemente. L’annuncio ufficiale del nuovo allenatore potrebbe arrivare entro la settimana, una volta formalizzata la separazione da Roberto D’Aversa.

Scelte di mercato

Mentre prosegue la ricerca del nuovo allenatore, l’Empoli è già attivo sul mercato, sfruttando l’opportunità offerta dalla prossima edizione del mondiale per Club. L’attenzione della dirigenza è rivolta in particolare alle operazioni in uscita, con i giovani talenti della rosa al centro delle trattative.

Tra queste, è ormai prossima alla definizione la cessione di Luca Marianucci al Napoli. L’intesa tra le due società è stata raggiunta da tempo, così come l’accordo con il giocatore: l’operazione dovrebbe concludersi per una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro, inclusi i bonus.

Nel frattempo, si è riaccesa la pista che potrebbe portare Jacopo Fazzini alla Lazio. Il centrocampista è da tempo nel mirino di Maurizio Sarri, tornato ufficialmente sulla panchina biancoceleste. Il trasferimento, sfumato durante la sessione invernale, potrebbe ora concretizzarsi. Resta da vedere se l’offerta di circa 10 milioni di euro, già avanzata in passato, sarà sufficiente, soprattutto alla luce dell’eccellente finale di stagione di Fazzini, con 4 gol e prestazioni di alto livello nelle ultime sei partite. L’Empoli potrebbe anche scegliere di attendere eventuali rilanci da parte di altri club interessati, come Bologna o Torino, nella speranza di far lievitare il prezzo.

Con queste due operazioni in primo piano, la società toscana sta gettando le basi per un profondo rinnovamento, con l’obiettivo di tornare presto a competere ad alti livelli.