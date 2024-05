Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina-Napoli, al Franchi anticipo di campionato

Fiorentina-Napoli è l’anticipo della 37esima giornata del campionato di serie A.

Fiorentina-Napoli di scena venerdì 17 maggio alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze diretta dal signor Matteo Marchetti di Ostia.

Assistenti Vecchi-Rocca. IV Ufficia: Massimi. VAR: Valeri-Paganessi

Fiorentina di Vincenzo Italiano reduce dalla vittoria 2-1 con il Monza.

Napoli di Francesco Calzona reduce dal ko interno 0-2 col Bologna.

Fiorentina per la seconda stagione consecutiva finalista di Conference League. La finalissima tra la Fiorentina, in finale battendo Club Brugge, e la squadra greca Olimpiacos, in finale battendo Aston Villa, di scena ad Atene il 29 maggio all’Aek Arena.

Pronti i maxischermi a Firenze.

Artur Soares Dias arbitra la finalissima di UEFA Europa Conference League 2024 tra Olympiakos FC e ACF Fiorentina.

Arbitro : Artur Soares Dias (Portogallo)

Guardalinee : Paulo Soares e Pedro Ribeiro (entrambi Portogallo)

Quarto uomo : Glenn Nyberg (Svezia)

Assistente arbitro di riserva : Mahbod Beigi (Svezia)

VAR : Tiago Martins (Portogallo)

VAR Assistant : Christian Dingert ( Germania)

Supporto VAR : Marco Fritz (Germania)

Aek Arena stadio di casa dell’AEK Atene, squadra che milita nella Super League greca, con capienza di 32.500 posti, costruito sul sito dell’ex stadio Nikos Goumas e inaugurato nel settembre 2022.

Dal 2023 l’impianto ospita le partite casalinghe della nazionale greca. La gara inaugurale è stata a marzo 2023 ed è stata uno 0-0 in amichevole contro la Lituania.

Fiorentina-Napoli, i convocati di Vincenzo Italiano

1) BARÁK Antonin

2) BELOTTI Andrea

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) CASTROVILLI Gaetano

7) CHRISTENSEN Oliver (P)

8) COMUZZO Pietro

9) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

10) DUNCAN Joseph Alfred

11) FARAONI Marco Davide

12) GONZÁLEZ Nicolás Iván

13) IKONE Nanitamo Jonathan

14) INFANTINO Gino

15) KAYODE Michael Olabode

16) KOUAME Kouakou Christian Michael

17) LOPEZ Maxime Fabien Alexandre

18) MANDRAGORA Rolando

19) MARTINELLI Tommaso (P)

20) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

21) MILENKOVIĆ Nikola

22) NZOLA M’Bala

23) PARISI Fabiano

24) RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur

25) RANIERI Luca

26) TERRACCIANO Pietro (P)