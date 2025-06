Fiorentina, gli indizi portano a Pioli allenatore tra ostacoli e reazioni dei tifosi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina sembra aver imboccato una strada chiara nella scelta del prossimo allenatore, puntando nuovamente su un volto già familiare: Stefano Pioli. Dalla Romagna arrivano infatti indiscrezioni sempre più insistenti su un possibile divorzio del tecnico dall’Al Nassr, la squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, aprendo così le porte a un sorprendente ritorno sulla panchina viola.

Un rapporto ai saluti in Arabia, un passato importante in Viola

Il legame tra Stefano Pioli e l’Al Nassr non è mai realmente sbocciato, e la separazione tra il tecnico emiliano e il club di Riad appare ormai imminente. Questo scenario alimenta in modo sempre più credibile le voci su un suo possibile ritorno in Toscana.

Per Pioli, tornare a Firenze significherebbe riabbracciare un ambiente che lo ha visto protagonista tra il 2017 e il 2019, in un periodo in cui riuscì a creare un forte legame con la città e i tifosi. In quegli anni, la sua Fiorentina si distinse per un 4-2-3-1 dinamico e diretto, caratterizzato da un’intensità notevole e soluzioni tattiche originali. Un’esperienza profondamente segnata dalla tragedia della morte di Davide Astori, durante la quale Pioli si rivelò un punto di riferimento umano e professionale per l’intero gruppo e per la comunità. Il suo addio arrivò tra le polemiche, dopo un confronto a distanza con i Della Valle, allora alla guida del club. Ma oggi, con Rocco Commisso alla presidenza, lo scenario è cambiato e potrebbe offrire una nuova opportunità per scrivere un capitolo diverso.

Tifoseria spaccata: Pioli divide, spunta la candidatura di De Rossi e Gilardino

Se da un lato la dirigenza guarda con interesse al ritorno di Pioli, dall’altro i tifosi sembrano avere idee differenti. Una parte consistente della Curva Fiesole spinge per una soluzione più giovane e carismatica: Daniele De Rossi o Alberto Gilardino, entrambi ex campioni azzurri che stanno emergendo come tecnici interessanti nel panorama italiano.

Nella serata di ieri, a testimonianza del clima teso attorno alla scelta del prossimo allenatore, è comparso uno striscione durissimo nei confronti di Daniele Pradè, direttore sportivo viola. Il messaggio, esposto fuori dallo stadio Franchi, recitava parole inequivocabili contro la sua gestione, segno di una crescente frustrazione tra i sostenitori della Fiorentina per la direzione tecnica del club.

Nodi economici e tempistiche

Il possibile ritorno di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina è tutt’altro che semplice e presenta diversi ostacoli, soprattutto di tipo economico. Attualmente, il tecnico guadagna circa 12 milioni di euro a stagione con l’Al Nassr, una cifra decisamente fuori portata per i parametri viola. Il club toscano, però, sarebbe pronto a sostenere una parte significativa dell’ingaggio, distribuendolo su un nuovo contratto triennale.

Restano però altri aspetti da risolvere, in primis la richiesta del club saudita di un indennizzo per liberare l’allenatore prima della scadenza naturale del contratto. A rendere il quadro ancora più complesso, Pioli avrebbe informato la dirigenza gigliata che, per motivi legati a normative italiane e vincoli economici, non potrà formalmente assumere l’incarico sulla panchina prima di luglio.