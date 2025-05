Grande festa per la chiusura di stagione in casa Savino Del Bene Volley

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una serata di grande emozione e celebrazione ha avuto luogo oggi presso La Rinascente di Piazza della Repubblica a Firenze, per la festa che ha concluso la stagione 2024-2025 della Savino Del Bene Volley.

Il club ha festeggiato un’annata straordinaria, ricca di successi e traguardi significativi, tra cui la storica partecipazione alle Final Four di Champions League e il successivo approdo alla finale della massima manifestazione continentale, nella quale la squadra del patron Nocentini si è messa al collo una prestigiosa medaglia d’argento.

Una stagione che ha visto la squadra competere al vertice in Europa e in Italia: la Savino Del Bene Volley, per il terzo anno consecutivo, ha concluso la sua Regular Season di Serie A1 sul podio e ha inoltre raggiunto la Final Four di Coppa Italia.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali, tra cui il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha portato il suo saluto e il suo apprezzamento per i traguardi raggiunti dalla squadra in una stagione storica.

A fare un bilancio della annata 2024-2025 è stata Sandra Leoncini, rappresentante della società, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Siamo orgogliosi del cammino compiuto. La squadra ha raggiunto risultati che restano nella storia di questa società. È stato un anno di conferme e nuove conquiste: la finale di Champions League è un traguardo che ci riempie di orgoglio”.

Il direttore sportivo Francesco Paoletti si è invece soffermato sulla crescita della società: “Quando a settembre abbiamo fatto la presentazione, sempre qui a La Rinascente, avremmo sicuramente firmato per raggiungere gli obiettivi che poi sono stati ottenuti nel corso della stagione. È stata un’altra annata estremamente importante, che segue la precedente dove avevamo raggiunto la finale scudetto, quindi è una conferma di quello che abbiamo già fatto e un altro passo importante per questa società.”

Marco Gaspari, allenatore della squadra, ha ripercorso le difficoltà e i sacrifici che hanno accompagnato il percorso stagionale, soprattutto per il grande dispendio di energie richiesto dalla competizione europea. Gaspari ha commentato con orgoglio: “Abbiamo aggiunto un obiettivo importante, condiviso con la società e con le ragazze. Essere in Final Four non deve mai essere dato per scontato. Ci abbiamo lavorato duramente e c’è da fare un applauso a tutte le ragazze e allo staff per il loro impegno”.

La capitana Britt Herbots ha parlato con emozione del percorso compiuto dalla squadra in Champions League, raccontando: “È un sogno, davvero. Da bambina guardi queste partite in televisione e poi ti ritrovi lì, in campo, e dici: Cavolo, guarda dove sono’. Prima della finale mi sono detta: renditi conto di tutto il percorso fatto e goditela fino in fondo. Abbiamo vinto tutte le partite, anche la semifinale a Istanbul contro l’unica squadra turca (ndr, VakifBank Istanbul), 3-0. Nessuno ci credeva, tranne noi. Tutti pensavano che sarebbe stata Istanbul ad arrivare in finale”.

La serata, nella quale non sono mancati momenti di intrattenimento per i tifosi e l’occasione di realizzare autografi e foto con le atlete della squadra, si è conclusa con i ringraziamenti a tutti i partner che hanno supportato la Savino Del Bene Volley durante l’annata sportiva, tra cui La Rinascente, che ha ospitato la festa di fine di stagione, e Consorzio Vino Chianti Classico, Gelateria Badiani e Chiosco di Mare, presenti con il loro stand.