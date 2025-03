Esce di strada e va a sbattere in auto contro una quercia: in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA MARITTIMA – Incidente d’auto con un ferito sulla provinciale 51 a Massa Marittima: è andato a sbattere contro una quercia.

Un uomo di 42 anni è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso di Grosseto.

Sul posto anche una squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, intervenuta in località Schiantapetto. L’intervento è valso a supportare il personale sanitario nelle operazioni di estrazione dall’autovettura coinvolta del conducente e unico occupante, che per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri intervenuti, uscendo di strada ha terminato la propria corsa scontrandosi con una quercia.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato caricato in un’ambulanza della Publica Assistenza di Massa Marittima e trasportato all’ospedale della Misericordia di Grosseto per le cure necessarie.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, erano presenti anche i carabinieri di Massa Marittima per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.