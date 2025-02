Fiamme in un campo in Maremma: vigili del fuoco e volontari al lavoro anche di notte

Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Un incendio di colture agricole e bosco a Montieri, in località Gerfalco, in provincia di Grosseto, ha fatto temere il peggio nella serata dell’8 febbraio.

Per spegnere le fiamme, in un intervento reso difficile dal fatto che a prendere fuoco sono state anche alcune rotoballe posizionate in un campo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica.

Gli operatori hannio spentole fiamme e sul posto a fare opera di presidio e bonifica sono rimaste le squadre dei volontari della Regione. Presenti anche, per le loro competenze, i carabinieri forestali.