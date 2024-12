Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Natale a Grosseto: controlli potenziati dopo attentato a Magdeburgo

Natale a Grosseto, definita in prefettura una intensificazione delle attività di vigilanza e controllo da parte delle Forze di polizia con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, che dedicheranno particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone e agli obiettivi sensibili del territorio.

Lo ha disposto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla prefetta Paola Berardino, riunito per fare il punto di situazione sulle misure di vigilanza e controllo dopo l’attentato al mercatino di Natale nella cittadina tedesca di Magdeburgo, in linea con quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero dell’Interno.

Paola Berardino: “Quelle adottate sono misure a scopo precauzionale, in linea con il contesto nazionale ed internazionale. Nessun allarmismo quindi, ma solo massima allerta a scopo preventivo per scongiurare ogni possibile situazione di ‘rischio’”.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato l’sssessore alla sicurezza del Comune di Grosseto, Riccardo Megale, il vice presidente della Provincia, Valentino Bisconti, il questore, Claudio Ciccimarra, il tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Alessio Signoretti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Nicola Piccinni, e le componenti delle Forze Armate che concorreranno ai sevizi attraverso il contingente di ‘Strade Sicure’.

Particolare attenzione a Grosseto sarà dedicata ai luoghi che, per la loro vocazione turistica, commerciale e religiosa, saranno interessati da una maggiore aggregazione e flusso di persone.

Saranno, infine, rafforzate le attività informative e investigative per intercettare tempestivamente possibili minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico.