PORTO SANTO STEFANO – Neonato morto in crociera: forse di stenti. Tre arresti

Neonato morto in crociera, sono tre le persone arrestate per la morte del neonato trovato senza vita in una cabina della nave da crociera Silver Whisper nella rada di Porto Santo Stefano, Argentario.

Il piccolino sarebbe morto di stenti.

La madre del piccolino, 28 anni, componente dell’equipaggio, di origine filippina è in carcere a Firenze con l’accusa di omicidio volontario. La donna avrebbe partorito il figlio venerdì 17 maggio a bordo della nave. Con la madre del neonato arrestate due colleghe che condividevano con lei la cabina in cui è stato trovato il neonato morto.

La Procura di Grosseto procede per il reato di omicidio volontario nei confronti della madre. Le accuse per le due colleghe, una cittadina del Kenya, l’altra del Sudafrica, è di concorso in omicidio volontario.

Tutte e tre sono state fermate per ordine del sostituto procuratore Giovanni Di Marco che coordina l’inchiesta e condotte nel carcere di Sollicciano a Firenze.

Il bambino non avrebbe ricevuto cure e sarebbe morto di stenti.

I carabinieri sono intervenuti con una motovedetta a bordo della Silver Whisper nella rada di Porto Santo Stefano dopo l’allarme dato dal comandante della nave.

La madre del neonato era stata portata in stato confusionale in ospedale a Grosseto, lunedì 20 maggio la Procura di Grosseto ne aveva disposto il trasferimento nel carcere di Firenze.

Sarà l’autopsia a dare risposte sulle cause della morte del neonato.

Al vaglio della Procura di Grosseto, in vista dell’udienza di convalida dei fermi che si terrà davanti al giudice nei prossimi giorni, una serie di rilievi fotografici e le testimonianze raccolte dai carabinieri.

Dopo i controlli la nave da crociera ha ripreso la navigazione. Silver Whisper, battente bandiera Bahamas, è una nave da crociera di lusso entrata in servizio nel 2001 ed è gestita da Silversea Cruises.