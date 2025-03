Senza biglietto sul treno aggredisce gli agenti Polfer: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Si rifiuta di pagare il biglietto del treno e dopo la multa si rifiuta di scendere: arrestato per la resistenza agli agenti intervenuti sul posto.

La Polfer di Grosseto ha arrestato un 23enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il passeggero sprovvisto di biglietto era già stato sanzionato dal capotreno ma si è rifiutato di scendere dal convoglio arrecando disturbo agli altri passeggeri. A seguito del comportamento dell’uomo il capotreno ha richiesto l’intervento della Polfer che è intervenuta alla stazione di Grosseto per far rispettare i regolamenti previsti sui treni.

Nonostante l’arrivo degli agenti il 23enne ha perseverato nel suo atteggiamento pretendendo di proseguire il viaggio fino a Livorno senza titolo di viaggio. Nel tentativo di farlo scendere uno degli operanti si è procurato lesioni guaribili in cinque giorni a causa della forte resistenza opposta dall’uomo. Dopo essere stato bloccato il 23enne è stato tratto arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto ed ha applicato in attesa del processo la misura di divieto di dimora e ritorno nella provincia di Grosseto.