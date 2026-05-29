Turista di 79 anni ha un grave malore sulla nave da crociera: task force per salvargli la vita

PORTO SANTO STEFANO . Drammatico salvataggio nella notte al largo del promontorio dell’Argentario, dove un anziano turista di 79 anni è stato colto da un grave malore mentre si trovava a bordo di una nave da crociera in navigazione. Per salvarlo è stato necessario attivare una complessa operazione d’emergenza in mare aperto.

L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 22 di ieri sera. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente sotto il coordinamento della Guardia Costiera, che ha pianificato le delicate manovre di evacuazione medica direttamente a bordo della nave. Le prime cure e il trasferimento dall’imbarcazione da crociera sono stati eseguiti grazie all’impiego di una motovedetta della capitaneria, sulla quale ha operato in sinergia l’equipe medica e il team sanitario di bordo della stessa nave.

Una volta completata la traversata e raggiunta la terraferma, la motovedetta ha attraccato alla banchina del porto di Porto Santo Stefano. Qui l’anziano paziente, le cui condizioni sono apparse subito molto critiche, è stato preso in consegna dai sanitari dell’automedica di Orbetello e dall’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.

Valutata la gravità del quadro clinico, i medici hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso della Regione Toscana: il 79enne è stato così caricato a bordo dell’elicottero Pegaso 2, arrivato sul posto nella notte, e trasferito d’urgenza in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per le terapie salvavita.