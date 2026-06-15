Dramma all’alba: muore con l’auto nel fossato giovane padre, ferita la figlia di sei anni

GROSSETO – Una tragica alba di sangue sconvolge la Maremma. Un gravissimo incidente stradale si è consumato intorno alle sei di questa mattina lungo la strada provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto, costando la vita a un giovane padre e provocando il ferimento serio della figlia di appena sei anni. Il dramma si è compiuto per l’esattezza alle 5,53, ora in cui è scattato il drammatico allarme alla centrale operativa del 118.

Per cause che sono ancora in corso di accurato accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’autovettura condotta da un uomo di 34 anni è improvvisamente volata fuori dalla carreggiata. Il mezzo, dopo una drammatica sbandata, è finito direttamente all’interno di un fossato laterale, ribaltandosi e trasformandosi in una trappola di lamiere per le due persone che si trovavano a bordo. La squadra dei vigili del fuoco del comando di Grosseto, giunta tempestivamente sul posto intorno alle 6, si è trovata davanti a una scena straziante, individuando nell’abitacolo accartocciato il 34enne e la bambina.

Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per il conducente non c’era già più nulla da fare. Il medico dell’automedica di Grosseto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, morto praticamente sul colpo a causa dei tremendi traumi riportati nel ribaltamento. I vigili del fuoco si sono quindi concentrati sul salvataggio della minore: con estrema cura e delicatezza, la piccola di sei anni è stata estratta dalle lamiere e affidata immediatamente alle cure del personale dell’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Grosseto.

La bambina è stata inizialmente trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per essere stabilizzata e sottoposta ai primi accertamenti clinici. Valutata la delicatezza della situazione e la dinamica del sinistro, i medici hanno poi disposto il trasferimento della piccola in codice giallo verso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, viaggio effettuato a bordo dell‘elisoccorso Pegaso 2 fatto levare in volo appositamente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Grosseto per effettuare tutti i rilievi di legge e gestire la complessa situazione viaria. Per consentire lo svolgimento delle difficili operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi fotografici e planimetrici da parte dei militari dell’Arma, la strada provinciale della Trappola è rimasta completamente bloccata e chiusa al traffico fino a mattinata inoltrata, creando forti disagi alla circolazione.