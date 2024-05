Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Muay thai, Simone Nigido campione italiano 2024

Simone Nigido, atleta Fight Gym Grosseto,16 di muay thai, categoria 80 kg. Nigido, tecnico Michele Toncelli, si è aggiudicato il titolo agli Assoluti di scena a Montecatini Terme, contro Matteo Di Iorio, palestra Grifa Gym Real di Montecatini.

Nigido dunque campione italiano muay thai dopo il titolo italiano di Kick boxing conquistato lo scorso anno.

Il maestro Raffaele D’Amico ed il presidente Amedeo Raffi: “orgogliosi di accompagnare il proprio atleta nel percorso che si è prefissato”.

Dunque ancora un successo per Fight Gym Grosseto.

Dopo la vittoria sul ring di Genova del pugile Giovanni Calia, kg. 57, tecnico Michele Toncelli, contro Luca Siddi di Sassuolo.

E dopo la pioggia di medaglie nella boxe al Palasport Giacomo Del Mauro di Avellino. Una squadra di pugli della Fight Gym Grosseto, condotta dal maestro Raffaele D’Amico coadiuvato dai tecnici Giulio Bovicelli e Epifanio Valdivieso, ha incrociato una rappresentativa campana ottenendo cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta. “Tutti gli incontri sono stati equilibrati e di alto contenuto tecnico, non tradendo le aspettative degli organizzatori e del pubblico presente”. Due scuole a confronto:quella grossetana del maestro Raffaele D’Amico “che ha creato numerosi campioni italiani e che proprio in quel palazzetto nel 2020 aveva conquistato un tricolore con Halit Eryilmaz”. E quella campana “notoriamente bacino della nazionale italiana con i valorosi pugili del maestro Raffaele Munno e delle altre numerose associazioni”. Della compagine arbitrale che ha giudicato gli incontri ha fatto parte anche Gaetano Caso, componente della nazionale italiana degli anni ’80.

Vittoria per lo schoolboy Andrea Corridori opposto a Samuele Orilia, per gli Junior Rachele Perna che ha prevalso su Licia Longobardo e Leonardo Paladini su Giovanni Paolo Lucia. Vittoria anche per lo youth Francesco Liberti su Antonio Reviezzo e l’elite Mohamed Chitioui su Raffaele Capasso. Nelle élite Moise D’Alfonso contro Imad Biya terminato con un verdetto di parità e Tommaso Geraci sconfitto di un soffio dal più esperto Jeffre Steven. Ampia soddisfazione del presidente Amedeo Raffi per le superbe prestazioni dei suoi ragazzi.

Una Fight Gym Grosseto che vede protagonisti anche i suoi giovani. Al torneo di boxe Nepi di Firenze oro per kg. 54 youth Francesco Liberti, nella finale con il fiorentino Renis Bado. Liberti guidato all’angolo dal maestro Raffaele D’Amico e dal tecnico cubano Epifanio Valdivieso. Oro anche per Leonardo Paladini. Jonathan Pisano, kg 86, in finale.