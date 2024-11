Rifiuti, Carnimeo (Ecopneus): “Dallo sport alle strade, le mille vite degli Pfu”

(Adnkronos) – Isolanti acustici e antivibranti per l’edilizia, asfalti ‘modificati’, arredo urbano. Negli anni Ecopneus, società senza scopo di lucro tra i principali responsabili della gestione di pneumatici fuori uso (i cosiddetti Pfu) ha raccontato e svelato i mille usi del riciclo della gomma. “Siamo qui ad Ecomondo per promuovere e ricordare le mille applicazioni di questa risorsa importante. Quest’anno abbiamo voluto concentrarci sulle applicazioni nello sport e abbiamo incontrato proprio le maggiori associazioni dello sport per parlare del percorso della sostenibilità”, dice all’Adnkronos Giuseppina Carnimeo, direttore generale Ecopneus, ricordando il protocollo d’intesa siglato a luglio dal ministero dell’Ambiente e dal Coni “per spingere sulla sostenibilità dello sport”. Le superfici sportive sono infatti le principali applicazioni della gomma riciclata da pneumatico fuori uso. Ma non solo: “ad agosto di quest’anno è stato pubblicato il decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi nelle infrastrutture stradali, criteri che premiano strade di lunga durata con minore impatto acustico e maggiore resistenza: tutte qualità e prestazioni che possono essere garantite dall’uso di polverino da gomma riciclata nel bitume e negli asfalti”, spiega. “Negli anni abbiamo raggiunto risultati importanti: nel 2023 una raccolta di 187.000 tonnellate di pneumatici fuori uso che significa anche aver contribuito ad evitare l’emissione di circa 300.000 tonnellate di CO2 e un risparmio di 81 milioni di euro in termini di importazioni di materie vergini. Sono risultati molto importanti in termini di sostenibilità ed economia circolare, risultati che raggiungeremo anche quest’anno. E abbiamo dato ancora una volta disponibilità al ministero dell’Ambiente per il 2024 per superare del 10% il nostro target. Purtroppo, ci sono delle quantità di pneumatici fuori uso che sfuggono alle attività di monitoraggio e controllo, ma noi siamo pronti ad intervenire con interventi urgenti con una pianificazione di attività logistica straordinaria”, assicura Carnimeo. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)