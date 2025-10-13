23.9 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Sostenibilità: caccia all'ultima lattina, con Cial raccolte 420mila in 26 concerti

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dai bidoni della spazzatura nelle città, fino alle spiagge, agli stadi e ai grandi concerti: è lì che bisogna andare a raccoglierle, per raggiungere l’obiettivo del 100% di riciclo. Un traguardo che non è poi così lontano. “In Italia produciamo quasi due miliardi di lattine ogni anno, di cui ricicliamo l’86%”, spiega a margine del Salone della Csr e dell’innovazione sociale Gennaro Galdo, responsabile Comunicazione di Cial, il Consorzio nazionale imballaggi alluminio. “La sostenibilità è nel nostro Dna. Il nostro consorzio nasce per rappresentare le imprese come leva ambientale. Noi siamo il braccio ambientale delle imprese che utilizzano e producono imballaggi, come bottiglie, scatolette, lattine”, spiega Galdo.  

Un progetto particolare riguarda proprio il riciclo delle lattine per bevande, che – sottolinea – “sono di per sé l’imballaggio più riciclato al mondo e quello che forse più conviene riciclare, dal momento che l’alluminio si ricicla all’infinito e al 100%, senza perdere nessuna delle sue caratteristiche. Tra l’altro, tra tutti i materiali della raccolta differenziata, è anche quello che economicamente vale di più. Quindi è importantissimo ri-immetterlo nel mercato”. In Italia ancor di più, dal momento che “qui non si produce alluminio primario, ma solo da riciclo. E quindi siamo costretti ad aumentare queste percentuali per soddisfare il fabbisogno nazionale”.  

Per farlo bisogna andare a ‘caccia’ di lattine nei luoghi in cui rischiano di perdersi tra altri rifiuti. “La raccolta differenziata domestica funziona bene in tutta Italia ormai, ma per arrivare all’obiettivo del 100% di lattine riciclate mancano quelle che si consumano fuori casa, come quelle che si distribuiscono e si vendono durante i grandi eventi”. Da qui nasce il progetto ‘Ogni lattina vale’ di Cial, che quest’anno in collaborazione con Live Nation ha coperto 26 concerti tra Milano, Bologna, Napoli e Roma. Grandi eventi “con in media 60-70mila spettatori e un consumo di lattine abbastanza alto”. Alla fine “siamo riusciti a raccoglierne 420mila”. Il progetto, grazie a partner locali con cui vengono organizzate raccolte di lattine, ha fatto tappa anche sulle spiagge di Calabria e Campania. “Cerchiamo di arrivare a recuperare la lattina lì dove canonicamente il servizio non esiste, per arrivare all’obiettivo del 100% di riciclo”. 

© Riproduzione riservata

