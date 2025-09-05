28.1 C
Rapina 20 euro e del tabacco a uno studente che reagisce con lo spray al peperoncino

I fatti sono accaduti in pieno centro storico a Firenze. L'aggressore, un 23enne italiano, è stato arrestato dai carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
Carabinieri 09
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – Rapina uno studente statunitense e finisce in manette. 

Nella notte di martedì scorso (2 settembre) i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del colpo in centro storico. 

L’uomo, dopo aver sottratto 20 euro e del tabacco alla vittima, è stato raggiunto dallo studente che, grazie all’utilizzo di una bomboletta di spray urticante, è riuscito a recuperare la refurtiva e a bloccare il suo aggressore. I militari, intervenuti immediatamente, hanno arrestato l’uomo e impedito che la vittima riportasse lesioni più gravi, oltre alle lievi escoriazioni già patite.

