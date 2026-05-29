Lucca, ‘Finalmente Estate!’: inclusione e socialità al Centro diurno San Marco

LUCCA – Finalmente Estate a Lucca è il titolo dell’iniziativa che venerdì 5 giugno, dalle 18, trasformerà gli spazi del Centro diurno di salute mentale di via Paolini 43 in un luogo di incontro aperto a tutta la cittadinanza. Una serata pensata per favorire la conoscenza reciproca, la partecipazione e il dialogo attraverso momenti di socialità, spettacolo e condivisione.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Centro di attività diurne La Bricola e il Centro diurno San Marco, impegnati nelle attività di salute mentale e riabilitazione psicosociale dell’azienda Usl Toscana nord ovest, insieme alla cooperativa sociale La Mano Amica e all’associazione Archimede.

L’obiettivo è creare un’occasione concreta di incontro tra utenti dei servizi, operatori, familiari, volontari e cittadini. Per una sera il giardino del centro diventerà uno spazio aperto alla comunità, dove trascorrere alcune ore all’insegna della convivialità e della condivisione, contribuendo a superare stereotipi e pregiudizi che ancora accompagnano il tema della salute mentale.

Il programma prevede diversi momenti di intrattenimento. Ad aprire la manifestazione sarà la rappresentazione teatrale Un Allegro Arcobaleno, proposta dal Centro diurno San Marco. A seguire saliranno sul palco I Fanalini di Coda, storico gruppo musicale legato alle attività del territorio.

Nel corso della serata saranno presentati anche gli ultimi progetti realizzati da La Bottega Digitale, laboratorio che ha coinvolto alcuni dei principali forni cittadini in un percorso dedicato alla tradizione della focaccia. Non mancherà inoltre uno spazio espositivo con i lavori realizzati dagli utenti del Cad La Bricola, accompagnati da performance di musicoterapia eseguite con strumenti costruiti all’interno dei laboratori.

Finalmente Estate a Lucca offrirà anche un momento dedicato alla gastronomia. La conclusione della serata sarà infatti affidata a un aperitivo all’aperto preparato dal laboratorio di cucina Mestoli e Mattarelli e dal catering inclusivo Gustosa-mente, promosso dalle cooperative sociali EsseQ e La Mano Amica.