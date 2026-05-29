27.5 C
Firenze
venerdì 29 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lucca, ‘Finalmente Estate!’: inclusione e socialità al Centro diurno San Marco

Il 5 giugno il Centro diurno di Via Paolini ospita una serata con spettacoli, musica e attività per promuovere relazioni e partecipazione

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Finalmente Estate
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

LUCCA Finalmente Estate a Lucca è il titolo dell’iniziativa che venerdì 5 giugno, dalle 18, trasformerà gli spazi del Centro diurno di salute mentale di via Paolini 43 in un luogo di incontro aperto a tutta la cittadinanza. Una serata pensata per favorire la conoscenza reciproca, la partecipazione e il dialogo attraverso momenti di socialità, spettacolo e condivisione.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Centro di attività diurne La Bricola e il Centro diurno San Marco, impegnati nelle attività di salute mentale e riabilitazione psicosociale dell’azienda Usl Toscana nord ovest, insieme alla cooperativa sociale La Mano Amica e all’associazione Archimede.

L’obiettivo è creare un’occasione concreta di incontro tra utenti dei servizi, operatori, familiari, volontari e cittadini. Per una sera il giardino del centro diventerà uno spazio aperto alla comunità, dove trascorrere alcune ore all’insegna della convivialità e della condivisione, contribuendo a superare stereotipi e pregiudizi che ancora accompagnano il tema della salute mentale.

Il programma prevede diversi momenti di intrattenimento. Ad aprire la manifestazione sarà la rappresentazione teatrale Un Allegro Arcobaleno, proposta dal Centro diurno San Marco. A seguire saliranno sul palco I Fanalini di Coda, storico gruppo musicale legato alle attività del territorio.

Nel corso della serata saranno presentati anche gli ultimi progetti realizzati da La Bottega Digitale, laboratorio che ha coinvolto alcuni dei principali forni cittadini in un percorso dedicato alla tradizione della focaccia. Non mancherà inoltre uno spazio espositivo con i lavori realizzati dagli utenti del Cad La Bricola, accompagnati da performance di musicoterapia eseguite con strumenti costruiti all’interno dei laboratori.

Finalmente Estate a Lucca offrirà anche un momento dedicato alla gastronomia. La conclusione della serata sarà infatti affidata a un aperitivo all’aperto preparato dal laboratorio di cucina Mestoli e Mattarelli e dal catering inclusivo Gustosa-mente, promosso dalle cooperative sociali EsseQ e La Mano Amica.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.5 ° C
28.4 °
26.6 °
63 %
1kmh
20 %
Ven
25 °
Sab
31 °
Dom
29 °
Lun
30 °
Mar
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2288)ultimora (1189)Video Adnkronos (359)ImmediaPress (252)lavoro (111)salute (96)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati