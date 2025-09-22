21 C
lunedì 22 Settembre 2025
57mila euro per ricominciare: le Shetland sfidano lo spopolamento con incentivi record

Demografica
Le Isole Shetland hanno lanciato un’offerta senza precedenti per contrastare il declino demografico: fino a 57.000 euro per chi decide di trasferirsi nell’arcipelago scozzese. Un’iniziativa che rappresenta una delle strategie più audaci d’Europa per rivitalizzare territori remoti colpiti dall’emigrazione giovanile. L’iniziativa nell’Atlantico del Nord L’arcipelago delle Shetland, composto da oltre 100 isole di cui solo—Mondo

