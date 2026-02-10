Car-T per malattie autoimmuni, studio pionieristico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ne conferma efficacia

“Otto pazienti affetti da gravi malattie autoimmuni refrattarie ai trattamenti convenzionali hanno potuto interrompere completamente le terapie immunosoppressive. Sette di loro sono oggi in remissione clinica, mentre l’ottavo, affetto da sclerosi sistemica giovanile, mostra un miglioramento clinico importante e progressivo nel tempo”. Questo risultato per il trattamento delle malattie autoimmuni pediatriche più gravi è stato ottenuto grazie all’uso delle cellule Car-T dirette contro il bersaglio rappresentato dalla molecola CD19. I dati definitivi (follow-up oltre i 24 mesi) dello studio coordinato dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in collaborazione con l’università di Erlangen (Germania), sono stati appena pubblicati su ‘Nature Medicine’.

Servizio di E. Artesi

