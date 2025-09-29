19.2 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cibi ultra-processati, uno studio rileva le conseguenze sul testosterone

Demografica
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Consumare cibi ultra-processati, come snack confezionati e dolciumi industriali, risulta dannoso per la salute metabolica e riproduttiva maschile, e questo effetto negativo si verifica indipendentemente dall’eccesso calorico. Secondo una ricerca pubblicata su Cell Metabolism, condotta attraverso un trial nutrizionale controllato, la natura stessa degli alimenti ultra-lavorati è la causa di un rapido aumento di peso—Fertilità

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.2 ° C
20.6 °
18.7 °
70 %
1.3kmh
0 %
Lun
23 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati