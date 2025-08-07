33.6 C
“Clavicole sporgenti e visi smunti”, denunciata Zara per la magrezza delle modelle

Demografica
“Magrezza patologica” delle modelle. Questa è l’accusa che l’Advertising Standards Authority (Asa), regolatore dei codici di condotta delle pubblicità britanniche, ha mosso al colosso di moda Zara. Il marchio di abbigliamento e accessori del gruppo Inditex promuoverebbe i suoi capi con modelle eccessivamente magre. Le luci degli scatti fotografici sembrano fatti appositamente per evidenziare le—Popolazione

