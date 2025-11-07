Dal Calcio alla Politica: di cosa parlano gli italiani al bar?

“Na tazzulella ’e cafè…”, cantava Pino Daniele quasi quarant’anni fa. Raccontava con malinconica ironia un’Italia che si rifugiava nel rito del caffè per affrontare le sue contraddizioni. Ma quel verso non era solo musica: era fotografia sociale. Perché il bar, da sempre, è molto più di un luogo dove si consuma una bevanda. È il salotto pubblico del Paese, il microfono aperto della quotidianità, l’agorà moderna dove si mescolano opinioni, umori e speranze.

Così, mentre milioni di italiani oggi si preparano al weekend, il bar si riconferma il punto di svolta tra dovere e piacere. È lì che si accendono le conversazioni, si commentano le notizie, si discute di politica, sport, lavoro, ambiente. E proprio davanti a una tazzina fumante, si misura il battito della società. A confermarlo è uno studio promosso da Sanbittèr, il quale fotografa questa realtà: il bar non è solo un’abitudine, ma un luogo di confronto, libertà e identità. Ecco cosa ci raccontano i dati, tra frequenze, orari preferiti e i temi più caldi del bancone.

Libertà di parola e voglia di confronto

Secondo lo studio promosso da Sanbittèr – condotto attraverso una Swoa (Social Web Opinion Analysis) su un campione di 480 tra barman, gestori, proprietari di bar ed esperti del settore e attraverso un monitoraggio svolto su 1.200 persone (uomini e donne tra i 18 e i 55 anni) – il bar non è solo un’abitudine: è un luogo di espressione.

Il 57% degli italiani lo frequenta proprio per poter parlare liberamente, senza formalità né giudizi. E il momento preferito per farlo? L’aperitivo. Dopo le 18, il bar si anima: il 41% degli intervistati lo sceglie per la maggiore affluenza, mentre il 35% lo considera l’orario ideale per scambiare idee e opinioni.

Questa ritualità ha varcato i confini nazionali, conquistando anche Stati Uniti, Regno Unito e Nord Europa. Il concetto di “chiacchiere da bar” è diventato un simbolo di italianità, come sottolinea Mattia Billiato, Senior Brand Manager Aperitivi: “L’aperitivo non è solo un momento della giornata, ma un modo di stare insieme, di raccontarsi e confrontarsi ed è proprio in questa dimensione che Sanbittèr si riconosce da sempre: nel piacere di condividere un sorriso e un brindisi, senza bisogno di un’occasione speciale. È la nostra idea di italianità, fatta di piccoli gesti e grande convivialità”.

Ma quanto spesso ci si incontra? La frequenza è notevole: il 43% degli intervistati fa “tappa” al bar tra le 3 e le 4 volte al giorno (includendo colazione, pausa pranzo, pausa caffè e aperitivo), mentre il 31% si reca al bar una volta al giorno.

Analizzando i momenti specifici di ritrovo:

• 4 su 10 italiani (41%) frequentano il bar nell’orario aperitivo.

• Più di uno su 4 (26%) lo fa in pausa pranzo.

• Uno su 5 (21%) sceglie l’orario della colazione.

La Top 10 degli argomenti da bar

I dati emersi dall’analisi dei temi affrontati rivelano che le conversazioni davanti a un gustoso aperitivo spaziano da sport e politica fino al puro intrattenimento, offrendo un quadro completo degli interessi nazionali. Il Calcio, lo sport nazionale per eccellenza, domina nettamente la classifica, essendo l’argomento principale per il 59% degli intervistati, a cui si somma un ulteriore 29% che discute di altri sport. Seguono immediatamente i temi di attualità, con la Politica al 49% e gli Eventi internazionali al 46%.

Ecco la Top 10 degli argomenti più discussi durante l’orario dell’aperitivo:

1. Calcio (52%)

2. Politica (49%)

3. Eventi internazionali (46%)

4. Ambiente (44%)

5. Cibo e alimentazione (41%)

6. Lavoro (37%)

7. Shopping (35%)

8. Gossip (33%)

9. Altri sport (29%)

10. Cinema (21%)

Se i macro-temi sono chiari, è interessante notare chi popola queste conversazioni. I personaggi più dibattuti sono:

• Gli influencer (41% del campione).

• Il proprio capoufficio (36%).

• Gli esponenti politici (29%).

• Sportivi e divi di Hollywood (entrambi al 27% a parimerito).

In sintesi, a distanza di decenni, quel verso di Pino Daniele continua a raccontare un’Italia che, davanti a una tazzina di caffè, cerca ancora risposte, sfoga dubbi, condivide entusiasmi. E in un contesto sempre più digitale, il bancone del bar conserva una funzione insostituibile: quella di raccogliere voci diverse, di dare forma al pensiero collettivo, di offrire, tra un sorso e l’altro, un’occasione per capire meglio sé stessi e gli altri. E finché ci sarà “na tazzulella ’e cafè”, ci sarà anche un’Italia pronta a raccontarsi.

—

Popolazione

content.lab@adnkronos.com (Redazione)