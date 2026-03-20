Giovani prigionieri del digitale? Per il World Happiness Report l’algoritmo è il problema

L’Italia perde terreno nella classifica mondiale della felicità, posizionandosi al 38° posto nell’ultima edizione del World Happiness Report 2026. I ricercatori hanno acceso i riflettori sul benessere delle nuove generazioni: mentre la Finlandia si conferma regina per il nono anno consecutivo, il rapporto del 2026 rivela una “crisi della giovinezza” che colpisce duramente l’Occidente.

Sotto accusa finisce il design dei social media, descritti non più solo come strumenti di svago, ma come vere e proprie “trappole” per i giovani.

Il declino della felicità giovanile in Occidente

Il dato globale nasconde una frattura generazionale profonda. Se in molte regioni del mondo il benessere dei giovani è aumentato, nell’Europa occidentale e nei Paesi come Stati Uniti, Canada e Australia, la soddisfazione per la vita degli under 25 è in caduta libera. Negli Stati Uniti e in Canada, ad esempio, la valutazione della vita tra i giovani è crollata di quasi un punto su una scala da 0 a 10 nell’ultimo decennio.

L’Italia, che nel 2020 occupava 10 posizioni in meno nella classifica, riflette questa tendenza: la crescita del benessere materiale non ha compensato l’erosione della salute mentale giovanile, alimentata da ansia, tristezza e un crescente senso di isolamento.

La trappola dell’algoritmo

Uno dei punti cardine del rapporto è che l’impatto sulla felicità non dipende solo dal “tempo trascorso davanti allo schermo“, ma dalla natura della piattaforma. Strumenti come WhatsApp, progettati per facilitare la comunicazione diretta tra persone che si conoscono, mostrano un’associazione positiva con la felicità. Dall’altro lato, invece, piattaforme basate su algoritmi, come i social network Instagram, TikTok o Snapchat, utilizzano interfacce curate e sistemi di rilevazione degli interessi degli utenti. Così si connotano, agli occhi degli intervistati, come causa di un minor benessere.

La ricerca, poi, ha evidenziato che i giovani che usano i social per meno di un’ora al giorno riportano livelli di benessere più elevati, persino superiori a chi non li usa affatto. Ma poiché la media attuale di utilizzo si attesta sulle 2,5 ore, e spesso supera la soglia critica delle 7 ore quotidiane, il rischio di depressione sembra raddoppiare.

Giovani prigionieri del digitale?

Ma allora perché i giovani continuano a usare strumenti che ammettono loro stessi che gli creano disagi o insicurezze? Il rapporto, per rispondere a questa domanda, introduce il concetto di “trappola collettiva”. In un sondaggio condotto tra studenti universitari, la maggioranza ha dichiarato che starebbe meglio se piattaforme come Instagram o TikTok non fossero mai esistite.

Il problema è di coordinamento: se un singolo giovane smette di usare i social, subisce una “esternalità negativa”, ovvero viene isolato dai coetanei. Molti ragazzi si dicono disposti a pagare pur di eliminare queste app dalla loro comunità, a patto che lo facciano tutti contemporaneamente, evidenziando come l’uso dei social sia percepito come un obbligo sociale più che una scelta libera.

Impatto su ragazze e ceti meno abbienti

Il malessere digitale, però, non colpisce tutti allo stesso modo. Le ragazze risultano molto più vulnerabili: per loro, il divario di felicità tra un uso leggero e un uso intensivo dei social è quasi il doppio rispetto ai ragazzi. Le fasce d’età più sensibili sono quelle tra gli 11 e i 13 anni per le femmine e i 14-15 anni per i maschi.

Inoltre, il rapporto evidenzia un forte gradiente socioeconomico: gli adolescenti provenienti da famiglie con meno risorse soffrono maggiormente degli effetti negativi dell’uso problematico dei social. Le famiglie più abbienti sembrano avere maggiori strumenti (competenze digitali e supporto emotivo) per mitigare i danni del mondo virtuale.

Il ruolo della scuola e il “ritorno al sociale”

Nonostante l’allarme, il rapporto offre una via d’uscita. Il fattore che più di ogni altro può contrastare i rischi digitali è il senso di appartenenza alla comunità scolastica. I guadagni in termini di felicità derivanti da un ambiente scolastico inclusivo sono da quattro a sei volte superiori rispetto ai danni causati dall’uso intensivo dei social media.

Jan-Emmanuel De Neve, direttore del Wellbeing Research Centre di Oxford, conclude con un appello chiaro: “Dobbiamo riportare il ‘sociale’ nei social media”. La sfida per l’Italia, mentre scivola al 38° posto, è quella di proteggere i più giovani attraverso legislazioni più severe, come già fatto dall’Australia con il limite dei 16 anni, e ricostruendo la qualità delle relazioni umane reali.

—

Giovani

content.lab@adnkronos.com (Redazione)