17.5 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il FemTech in Italia: un settore dinamico e guidato da donne, la mappa del primo Osservatorio

Demografica
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Un settore giovane, dinamico e in crescita, con forti potenzialità ma con alcune fragilità strutturali. È questa in sintesi la fotografia del settore FemTech in Italia, analizzato per la prima volta dall’Osservatorio permanente promosso da Tech4Fem in collaborazione con Minerva Lab – Sapienza Università di Roma. Un’iniziativa grazie alla quale l’Italia entra ufficialmente nella mappa—Popolazione

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.5 ° C
18.7 °
16.2 °
82 %
2.1kmh
40 %
Gio
17 °
Ven
20 °
Sab
23 °
Dom
24 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)santi del giorno (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati