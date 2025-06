“La famiglia naturale non esiste”: è questo il punto fermo della sociologa Chiara Saraceno, intervenuta lo scorso fine settimana al Festival Nobìlita di Reggio Emilia, dedicato alla Cultura del Lavoro. Al centro del suo speech, il rapporto tra lavoro e famiglia, le trasformazioni culturali in atto e la ricerca di nuovi equilibri sociali. Per famiglia—Famiglia