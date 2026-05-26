La regola del 2-2-2, ovvero come tenere viva la relazione con il partner

Due serate al mese, un weekend ogni due mesi, un viaggio ogni due anni. Tre numeri, per risolvere un problema sempre più diffuso nell’era della solitudine: come si fa a tenere in piedi una relazione quando il tempo e le energie emotive diminuiscono? La risposta sembra essere la regola del 2-2-2, nata 2015 e tornata virale in queste settimane, proprio a ridosso dell’estate, stagione galeotta per tanti cuori.

Undici anni fa un uomo sposato da oltre trent’anni la condivise su Reddit come la sua formula personale per tenere viva la coppia. Da allora, la regola del 2-2-2 ha attraversato forum, social e testate lifestyle riscuotendo molto successo tra le persone che temevano di entrare in crisi con il proprio partner.

Come funziona

La regola interviene su tre livelli, dalla vita quotidiana alle vacanze (che sono diventate uno spauracchio per gli under 35). L’uomo consiglia di uscire insieme almeno una sera ogni due settimane, fare almeno un weekend fuori ogni due mesi e partire per un viaggio di almeno una settimana ogni due anni.

Ogni livello ha uno scopo diverso. La serata bisettimanale serve a rompere la monotonia della settimana e ricorda ai due partner che esistono l’uno per l’altro al di là delle incombenze.

Il weekend bimestrale dà alla coppia il tempo e lo spazio per riconnettersi senza le interferenze della vita domestica. Il viaggio biennale, invece, costruisce un forte ricordo condiviso, che genera il senso di un’avventura fatta insieme e rafforza la coppia.

La scarsa complessità del metodo è fondamentale per il successo della regola del 2-2-2, che parte dalla necessità di recuperare energie emotive e vitali.

Il problema che si cela dietro la regola del 2-2-2

Vale la pena soffermarsi su ciò che questa regola rivela prima ancora della sua efficacia.

Il fatto che consigli così elementari (“esci a cena con il tuo partner ogni quindici giorni”) siano diventati un fenomeno sociale dice qualcosa di importante sul modo in cui le coppie adulte vivono il tempo oggi.

In Italia, i dati provvisori Istat indicano un’ulteriore diminuzione dei matrimoni (-5,9%) nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Si registra anche un calo di separazioni e divorzi che restano su quote importanti, rispettivamente 75.014 (-9%) e 77.364 (-3,1%) nel 2024, mentre la quota di coppie che convivono a lungo senza sposarsi è in costante crescita.

La terapeuta che l’ha modificata: la regola del 2-6-1

La dottoressa Laura Berman, terapeuta di coppia e conduttrice televisiva americana, ha commentato la formula durante una puntata del programma Weekend Morning su KTLA 5, definendola “una guida per le coppie per mantenersi in contatto”, ma proponendone una variante.

Il suo schema è: una serata fuori insieme ogni due settimane, un weekend fuori ogni sei mesi e una vacanza all’anno anziché ogni due anni.

Secondo la terapeuta, i viaggi lunghi sono “i momenti più preziosi” per la coppia, perché consentono di rilassarsi abbastanza per godere davvero della compagnia reciproca. Quella che sembra una modifica di poco conto, in realtà, ribalta la logica della regola 2-2-2, spostando il successo della relazione dalle abitudini quotidiane alle esperienze meno frequenti ma più intense.

Il limite da non ignorare

Giova sottolineare che la regola del 2-2-2 è un’idea pratica nata da un’esperienza personale, non un protocollo validato da studi clinici. Nessuna ricerca peer-reviewed ha dimostrato che questa frequenza specifica migliori statisticamente la durata o la qualità delle relazioni.

Il rischio di trattarla come una ricetta è quello di trasformare la relazione in un altro progetto da gestire, con le sue scadenze e i suoi obiettivi da raggiungere, ovvero il contrario di quello che si vorrebbe ottenere.

La decisione cruciale è quella di mettere la coppia in agenda prima che ci entrino tutti gli altri impegni. In questo senso, la regola del 2-2-2 è più un promemoria che un metodo: più e la routine che erode delle relazioni silenziosamente. Per questo serve un approccio attivo che mantenga la coppia viva nonostante la frenesia e la stanchezza generate dalla vita di tutti i giorni.

—

Famiglia

content.lab@adnkronos.com (Redazione)