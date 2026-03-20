Mantenimento e figli, la Cassazione: chi non paga può essere assolto, chi scompare no

La separazione tra genitori con figli non è solo una frattura affettiva, ma sempre più spesso un passaggio che mette sotto pressione interi equilibri economici, costringendo a riorganizzare redditi, spese e priorità in tempi rapidi. Nei tribunali questa tensione si traduce in un contenzioso crescente sull’assegno di mantenimento: chi deve pagare, quanto, e soprattutto cosa succede quando pagare diventa difficile. La Cassazione, con due decisioni depositate a distanza di pochi giorni all’inizio del 2026, interviene su questo terreno con indicazioni che, lette insieme, delineano un quadro meno lineare di quanto possa sembrare.

Da un lato, la sentenza n. 7358/2026 riconosce che esistono situazioni in cui il mancato pagamento non è punibile: quando la difficoltà economica è reale, improvvisa e circoscritta nel tempo. Dall’altro, la sentenza n. 6332/2026 sposta l’attenzione su un piano diverso, quello del rapporto tra genitore e figlio, affermando che l’assenza prolungata può generare un danno risarcibile anche senza una prova particolarmente articolata. Due decisioni che non si sovrappongono, ma che finiscono per toccarsi nello stesso punto: cosa significa, oggi, essere un “genitore obbligato”, cioè il genitore tenuto al mantenimento dei figli.

Quando la difficoltà economica esclude il reato

La sentenza 7358/2026 affronta un caso concreto che riflette una dinamica ormai frequente. Un padre, dopo la separazione, si trova a sostenere nuove spese immediate: l’affitto di una casa, la riorganizzazione dell’attività lavorativa, costi iniziali che si concentrano in pochi mesi. In questo arco di tempo smette di versare l’assegno di mantenimento per il figlio minore, pur avendo sempre adempiuto in precedenza e riprendendo i pagamenti appena la situazione si stabilizza.

La Corte d’appello aveva ritenuto che l’inadempimento fosse comunque penalmente rilevante, anche alla luce della riduzione dell’assegno disposta dal giudice civile. La Cassazione ribalta questa lettura e annulla la condanna, indicando un criterio che, pur non essendo nuovo, viene qui applicato in modo esplicito: l’impossibilità economica può escludere il reato, ma solo quando presenta caratteristiche ben precise.

Non basta invocare difficoltà generiche. La Corte richiede che la crisi sia oggettiva, documentabile e tale da impedire concretamente il pagamento. Nel caso esaminato, un elemento significativo è rappresentato dall’esito negativo delle procedure esecutive avviate dalla ex coniuge: il fatto che i pignoramenti non abbiano prodotto risultati viene interpretato come un indice della reale incapacità patrimoniale.

C’è poi un altro profilo che pesa nella valutazione: il comportamento complessivo del genitore. La continuità nei pagamenti prima della crisi e la loro ripresa successiva vengono considerate segnali di buona fede. L’inadempimento, in questa prospettiva, non è il risultato di una scelta, ma la conseguenza di una fase di oggettiva difficoltà.

La sentenza introduce quindi una distinzione che ha effetti pratici rilevanti. Da un lato, chi smette di pagare perché non può farlo davvero può andare incontro a un’esclusione della responsabilità penale. Dall’altro, chi dispone di risorse ma decide di destinarle ad altro resta esposto alle conseguenze previste dall’articolo 570-bis del codice penale. La linea di confine non è sempre facile da tracciare, ma la Corte indica alcuni parametri: la durata dell’inadempimento, la presenza di tentativi di adempimento, la coerenza del comportamento nel tempo.

In questo quadro, la temporaneità assume un ruolo centrale. L’interruzione dei pagamenti deve essere limitata a un periodo circoscritto e collegata a un evento specifico, come nel caso di una riorganizzazione lavorativa o abitativa successiva alla separazione. Non si tratta quindi di una deroga generale, ma di una valutazione che tiene conto delle circostanze concrete.

Il danno da assenza genitoriale

Con la sentenza 6332/2026, la Cassazione cambia piano e affronta un altro aspetto della crisi familiare: non quello economico, ma quello relazionale. Il tema è la lesione del diritto del minore alla presenza di entrambi i genitori, la cosiddetta bigenitorialità.

Il caso riguarda un’assenza prolungata del padre dalla vita dei figli, in un contesto di forte conflittualità tra ex coniugi. La questione non è più se l’assegno sia stato pagato, ma quali conseguenze produca, sul piano giuridico, la mancanza di un rapporto continuativo.

La Corte afferma che questa assenza può generare un danno risarcibile, anche in assenza di una prova dettagliata delle sue conseguenze. Il pregiudizio, in sostanza, viene considerato evidente: la privazione della relazione con uno dei genitori è di per sé idonea a incidere sullo sviluppo del minore. Questo passaggio ha implicazioni rilevanti. Nei giudizi civili, la prova del danno non patrimoniale è spesso uno dei punti più complessi. La sentenza 6332/2026 alleggerisce questo onere, riconoscendo che in alcune situazioni la lesione è talmente evidente da poter essere desunta in via presuntiva.

Per la quantificazione del danno, i giudici fanno riferimento a criteri già utilizzati in altri ambiti, come le tabelle per la perdita del rapporto parentale. Vengono considerati fattori come la durata dell’assenza, l’età del minore, l’intensità del rapporto preesistente. Si tratta quindi di una valutazione che tiene conto delle specificità del caso.

La decisione si inserisce in un orientamento che valorizza sempre più il profilo relazionale della genitorialità. Non è sufficiente adempiere agli obblighi economici: la presenza, la partecipazione, la continuità del rapporto assumono un rilievo autonomo. In questo senso, la responsabilità del genitore non si esaurisce nel versamento dell’assegno.

Un elemento interessante è il collegamento tra conflittualità familiare e condotta del genitore. La Cassazione riconosce che in contesti particolarmente tesi la frequentazione può essere ostacolata, anche dal comportamento dell’altro genitore o dal rifiuto dei figli. Tuttavia, questo non esclude automaticamente la responsabilità: occorre verificare se vi sia stata una reale impossibilità o se l’assenza sia riconducibile a una scelta.

Due decisioni, un equilibrio difficile

Letta insieme, la giurisprudenza del 2026 chiarisce i criteri con cui vengono valutate due condotte diverse: l’inadempimento economico e l’assenza relazionale. Il punto di contatto è la centralità della condotta. Nel primo caso, si tratta di accertare se il mancato pagamento dipenda da una impossibilità effettiva o da una gestione delle risorse non coerente con l’obbligo. Nel secondo, di verificare se l’assenza sia riconducibile a fattori oggettivi o a una scelta, anche indiretta, di disimpegno dal rapporto.

Il quadro si inserisce in una dinamica familiare in evoluzione. I dati Istat indicano, negli ultimi anni, oltre 80 mila separazioni e circa 79 mila divorzi annui, con un’incidenza crescente delle famiglie monogenitoriali. In questo contesto, l’assegno di mantenimento rappresenta spesso una componente essenziale dell’equilibrio economico del nucleo, mentre la continuità del rapporto genitoriale si misura su assetti organizzativi più frammentati.

Ne deriva un doppio livello di valutazione. L’inadempimento economico viene filtrato attraverso il criterio dell’impossibilità concreta; la relazione genitoriale attraverso quello della continuità. In entrambi i casi, la ricostruzione delle circostanze – tempi, modalità e comportamento complessivo del genitore – resta decisiva ai fini della decisione.

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