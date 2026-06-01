Non solo stanchezza: perché essere genitori può diventare burnout

La Giornata mondiale dei genitori, che ricorre ogni anno il 1° giugno, nasce per riconoscere il ruolo di madri e padri nella crescita dei figli. Ma oggi, più che una ricorrenza celebrativa, può diventare l’occasione per guardare a una fatica meno visibile: quella dei genitori che si sentono consumati dal proprio ruolo. Non solo stanchi, non solo sotto pressione, non solo alle prese con l’incastro quotidiano tra lavoro, scuola, casa e figli. Ma emotivamente svuotati.

La letteratura scientifica la chiama burnout genitoriale: una forma di esaurimento legata alla cura dei figli, distinta dallo stress lavorativo e dalla normale fatica familiare. È il punto in cui il genitore non sente più solo di avere troppe cose da fare, ma di non riuscire più a essere il genitore che vorrebbe. Una condizione che può tradursi in distacco emotivo, senso di inefficacia, irritabilità, colpa, perdita di piacere nella relazione con i figli.

Non è un’espressione nata sui social per descrivere una giornata andata male. È un oggetto di ricerca sempre più riconosciuto. A marzo 2026 l’Università di Bologna ha annunciato la conclusione del progetto biennale “Focus on Parents”, dedicato proprio ad antecedenti, traiettorie e differenze di ruolo nel burnout genitoriale. Il progetto, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Pnrr, ha coinvolto tre campioni di genitori italiani con figli tra 0 e 18 anni, reclutati tramite scuole, servizi di salute mentale e la coorte Ninfea.

Il punto di partenza è semplice: crescere un figlio è sempre stato faticoso, ma oggi la genitorialità è diventata un ruolo ad alta intensità. Ai genitori si chiede di essere presenti, informati, competenti, emotivamente disponibili, attenti alla scuola, alla salute mentale, alla tecnologia, allo sport, all’alimentazione, alle amicizie, al futuro. Il rischio è che l’ideale del “buon genitore” diventi irraggiungibile. E che, nel tentativo di non sbagliare mai, madri e padri finiscano per esaurire le proprie risorse.

Non è solo stanchezza: cos’è il burnout genitoriale

Il burnout genitoriale non coincide con la fatica ordinaria dell’essere genitori. Tutti i genitori attraversano periodi di stanchezza, notti interrotte, preoccupazioni, conflitti, sensi di colpa. Il burnout è qualcosa di più specifico: nasce quando lo stress legato al ruolo genitoriale diventa cronico e supera le risorse disponibili per affrontarlo.

A descrivere meglio questa condizione è il Parental Burnout Assessment, uno degli strumenti più usati nella ricerca internazionale sul tema. Il modello individua quattro dimensioni attraverso alcuni segnali ricorrenti. Il primo è l’esaurimento: il genitore si sente svuotato, senza energie, come se la cura dei figli fosse diventata un compito impossibile da sostenere. Il secondo è il distacco emotivo: per proteggersi, il genitore tende a prendere le distanze dalla relazione, a funzionare in automatico, a ridurre il coinvolgimento affettivo. Il terzo è la sensazione di saturazione rispetto al ruolo e contrasto tra il genitore che si era – o si desiderava essere – e il quarto è quello che si sente di essere diventato. Da qui nasce spesso un forte senso di colpa.

La differenza con il burnout lavorativo è proprio il campo in cui si manifesta. Nel burnout professionale la fonte principale dello stress è il lavoro; in quello genitoriale è la relazione di cura. Questo rende la condizione più difficile da riconoscere, perché il ruolo di genitore non si può “spegnere” a fine giornata, non ha ferie vere, non ha un confine netto tra tempo di lavoro e tempo di recupero. E, soprattutto, è caricato di aspettative morali molto forti: un genitore può ammettere di essere stanco, ma fatica molto di più ad ammettere di sentirsi distante dai propri figli.

A livello internazionale, gli studi stimano che il burnout genitoriale riguardi circa il 5% dei genitori, con percentuali che possono salire nei Paesi occidentali. Sono numeri da leggere con prudenza, perché dipendono dagli strumenti di misurazione e dai contesti culturali, ma bastano a dire che non si tratta di un fenomeno marginale. Se applicata alla vita quotidiana, anche una quota apparentemente piccola racconta migliaia di famiglie in cui la fatica educativa non resta più dentro i confini della normale stanchezza.

Il tema è particolarmente delicato perché il burnout genitoriale non riguarda solo il benessere dell’adulto. Quando un genitore è esaurito, cambia anche la qualità della relazione familiare: aumenta il rischio di conflitti, si riduce la disponibilità emotiva, cresce la distanza. Il punto non è colpevolizzare i genitori, ma riconoscere che la cura richiede risorse. E che quando le risorse finiscono, la famiglia non può essere lasciata sola a trasformare tutto in resistenza individuale.

Perché essere genitori oggi consuma di più

Non esiste una sola causa del burnout genitoriale. In molti casi nasce dalla somma di fattori diversi: poco sonno, carico mentale, isolamento, problemi economici, assenza di reti familiari, figli con bisogni complessi, separazioni, lavoro precario, servizi insufficienti, aspettative educative elevate. È un accumulo progressivo, spesso silenzioso.

Una delle trasformazioni più evidenti riguarda l’idea stessa di genitorialità. Essere genitori oggi significa gestire una quantità enorme di decisioni. Non basta più “crescere” un figlio: bisogna scegliere il nido, la scuola, lo sport, il pediatra, le attività, le regole digitali, i limiti, il tempo libero, l’alimentazione, i percorsi di supporto, le relazioni con gli insegnanti, le chat di classe, i gruppi dei genitori, le scadenze, i documenti, le autorizzazioni. Ogni scelta sembra avere conseguenze sul futuro del bambino. Ogni errore appare potenzialmente decisivo.

A questo si aggiunge una cultura della performance educativa. Il genitore contemporaneo è spesso chiamato a essere insieme affettuoso e autorevole, presente ma non invadente, protettivo ma capace di lasciare autonomia, informato ma non ansioso, disponibile ma non permissivo. L’equilibrio richiesto è altissimo. E quando la vita reale non corrisponde a questo ideale, subentrano frustrazione e senso di fallimento.

Il digitale ha reso tutto più visibile. Le famiglie sono immerse in un flusso continuo di consigli, confronti, allarmi, modelli educativi, diagnosi informali, aspettative. C’è sempre qualcuno che sembra organizzare meglio il tempo, cucinare meglio, seguire meglio la scuola, educare meglio alle emozioni, limitare meglio gli schermi, ascoltare meglio i figli. Il confronto continuo può trasformare la genitorialità in una verifica permanente.

Ma la fatica non riguarda solo le famiglie più esposte alla pressione della performance. Può diventare ancora più pesante quando si somma alla fragilità economica. Secondo l’Istat, nel 2024 il 26,7% dei minori sotto i 16 anni viveva in famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale. Tra i minori in famiglie monogenitore con due o più figli, la quota arrivava al 53,3%. Sono dati che ricordano come la fatica genitoriale non sia soltanto emotiva: può essere anche materiale, fatta di bollette, affitto, spesa, mensa, libri, visite, sport, trasporti, centri estivi.

Il burnout, quindi, non va raccontato come un problema individuale di genitori “troppo fragili”. È spesso l’esito di un carico che diventa eccessivo rispetto ai sostegni disponibili. Dove mancano reti, servizi e tempo, la cura si concentra dentro la famiglia. E quando la famiglia ha meno risorse economiche, sociali o relazionali, la soglia di resistenza può abbassarsi.

Celebrare i genitori non basta

Il tema scelto dalle Nazioni Unite per la Giornata mondiale dei genitori 2026 è “Together for Parents”: insieme per i genitori. È una formula semplice, ma utile per spostare lo sguardo. Non basta ringraziare madri e padri per quello che fanno. Bisogna chiedersi chi li sostiene mentre lo fanno.

Sostenere i genitori significa innanzitutto riconoscere che la cura non può essere considerata soltanto una responsabilità privata. I figli crescono nelle famiglie, ma anche dentro scuole, servizi, quartieri, luoghi di lavoro, reti sanitarie, comunità. Quando questi sistemi funzionano, alleggeriscono il peso quotidiano. Quando non funzionano, tutto torna sulle spalle dei genitori.

La risposta al burnout genitoriale non può essere solo individuale. Certo, contano il riposo, la possibilità di chiedere aiuto, il supporto psicologico, la condivisione del carico dentro la coppia, il tempo per sé. Ma se il problema viene trattato solo come una questione di gestione personale dello stress, si rischia di lasciare intatto il contesto che lo produce.

Servono servizi accessibili per l’infanzia e l’adolescenza, scuole capaci di dialogare con le famiglie senza scaricare su di loro ogni responsabilità, consultori e servizi territoriali vicini, congedi realmente utilizzabili, lavoro flessibile quando necessario, welfare aziendale, sostegni per le famiglie monogenitore e per chi ha figli con disabilità o bisogni educativi complessi. Serve anche una cultura meno colpevolizzante, che permetta ai genitori di dire “non ce la faccio” prima che la fatica diventi rottura.

La Giornata dei genitori può servire proprio a questo: non a costruire un’immagine idealizzata della famiglia, ma a guardare con più realismo cosa significa crescere figli oggi.

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