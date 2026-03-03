Osteopatia pediatrica e la triade medico-genitore-bebè: come migliora la salute del neonato

L’immagine di un neonato che riceve un trattamento manipolativo attraverso tocchi leggeri è ormai una presenza costante nei feed dei social media, dove professionisti del settore raggiungono ogni giorno milioni di utenti. Ma dietro la narrazione digitale, spesso si nascondono anni e anni di esperienza di osteopatia pediatrica che sta consolidando la sua presenza anche all’interno delle strutture ospedaliere italiane con protocolli clinici e percorsi di assistenza integrata che mirano a migliorare il benessere dei più piccoli e delle loro famiglie.

L’ingresso nelle corsie ospedaliere

Recentemente, l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma ha avviato una collaborazione con l’Associazione Kairos Osteopatia e Medicine Integrate, introducendo la figura dell’osteopata pediatrico nei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (Tin). Questo progetto non si limita a un intervento tecnico sul bambino, ma propone un modello di cura multidisciplinare dove l’osteopata lavora in sinergia con medici, infermieri e ostetriche.

I trattamenti, caratterizzati da manipolazioni delicate e non invasive, hanno l’obiettivo di aiutare i neonati, inclusi i prematuri, a superare lo stress legato al parto o alla degenza in terapia intensiva. Tra i benefici riscontrati si segnalano miglioramenti nella suzione, fondamentale per l’allattamento, e la risoluzione di disturbi comuni come coliche, reflusso e asimmetrie craniche. Il progetto ha già coinvolto oltre cento bambini, riscuotendo un parere favorevole sia dalle famiglie che dal personale sanitario.

I professionisti che operano al San Camillo provengono tutti dalla Scuola Italiana di Osteopatia Pediatrica (Siop) di Firenze, l’unica scuola con un percorso triennale di altissimo livello che prepara gli specialisti proprio per l’intervento in ambito clinico. A guidarli è l’esperienza del dottor Tommaso Ferroni, pioniere del settore presso l’Ospedale Meyer di Firenze e figura di riferimento per i progetti di ricerca scientifica che Kairos porta avanti, non ultimo quello internazionale presso l’Ospedale Pediatrico del Kosovo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AzOspSanCamilloForlanini (@sancamilloofficial)

L’esperienza pionieristica del Meyer di Firenze

Il Meyer di Firenze è da quasi vent’anni un punto di riferimento per la ricerca scientifica in questo campo. Dal 2007, la collaborazione tra medici e osteopati ha portato all’apertura di un ambulatorio dedicato e all’integrazione della disciplina in reparti complessi come la Neurochirurgia.

I dati emersi dagli studi condotti presso il Meyer evidenziano un impatto tangibile sulla gestione del paziente pediatrico. Una ricerca focalizzata sui bambini sottoposti a intervento neurochirurgico ha mostrato come il trattamento manipolativo osteopatico possa influenzare positivamente la riduzione del dolore, i tempi di degenza e la diminuzione del carico farmacologico. Risultati simili sono stati osservati in uno studio pilota sui pazienti operati di appendicectomia: chi ha ricevuto il trattamento osteopatico ha registrato una degenza media di 4,6 giorni rispetto ai 7 giorni del gruppo di controllo, suggerendo anche un potenziale risparmio economico per il sistema sanitario.

La scienza dietro il tocco: la “triade” terapeutica

La ricerca di settore sottolinea che l’osteopatia pediatrica non agisce solo sul corpo del bambino, ma si inserisce in una relazione complessa definita “triade osteopata-genitore-bambino”. Secondo uno studio qualitativo condotto dalla Icom College di Malta e dalla Centro Nazionale ‘Come’ Collaboration Italia, il professionista funge da supporto per l’intero nucleo familiare, creando un ambiente sicuro che favorisce la sincronia tra genitori e neonati.

Concetti come il “tocco affettivo” e la comunicazione non verbale sono centrali in questo approccio. Attraverso il contatto manuale, l’osteopata può contribuire a regolare lo stress del neonato, influenzando positivamente lo sviluppo del sistema nervoso e rafforzando il legame di attaccamento. Questo modello di cura “centrato sulla persona” promuove una cultura della salute condivisa, fornendo ai genitori strumenti pratici per accogliere e accudire il neonato nelle prime fasi di vita.

Dalla realtà clinica alla divulgazione online

Il crescente interesse per la disciplina è alimentato anche da una forte presenza sui social network. Esistono professionisti capaci di raggiungere oltre un milione di follower, traducendo concetti clinici in consigli pratici per la gestione quotidiana del bebè, dal modo corretto di tenerlo in braccio alla spiegazione di piccoli disturbi funzionali.

Il successo mediatico, supportato da una solida formazione scientifica e da una pratica che trova la sua massima espressione nell’integrazione con la medicina tradizionale, ha l’obiettivo di avvicinare ogni famiglia a delle cure fino a pochi anni fa non così note, ma di alta qualità all’interno di percorsi assistenziali validati.

In un contesto demografico caratterizzato da una denatalità marcata, l’attenzione alle forme di supporto sin dalla primissima l’infanzia diventa un pilastro fondamentale. I progetti ospedalieri di osteopatia pediatrica si inseriscono in questa visione, offrendo un sostegno che parte dal primo giorno di vita per favorire uno sviluppo sano e sereno del bambino all’interno del suo ambiente familiare.

—

Popolazione

content.lab@adnkronos.com (Redazione)