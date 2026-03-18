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Padri italiani più presenti, ma solo il 17% si sente realizzato

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REDAZIONE
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I padri italiani sono sempre più presenti, ma solo il 17% si sente realizzato. A fotografare questa trasformazione è l’ultima edizione della ricerca ‘Parents‘ realizzata da Eumetra, che restituisce un quadro articolato e, per molti versi, in chiaroscuro, di come sta evolvendo la genitorialità. Da un lato emerge una paternità più attiva e coinvolta; dall’altro si rafforza la percezione della complessità del ruolo.

Conciliare vita e lavoro, come sanno bene le donne, non è affatto facile, tanto che per il 40% dei padri italiani è necessario scendere a compromessi. Erano il 33% nel 2024 e il 31% nel 2023. “Si tratta di un segnale di maturità: più i padri partecipano, più sviluppano una lettura realistica e profonda delle sfide legate all’equilibrio tra vita privata e professionale”, spiega Matteo Lucchi, ceo di Eumetra, sottolineando che il compromesso non è da considerare una rinuncia ma una “maggiore consapevolezza del carico – anche mentale – che la genitorialità comporta”.

Consapevolezza che si traduce anche in un diverso modo di giudicarsi: solo il 17% è soddisfatto di sé come persona e come padre, mentre meno della metà, il 40%, si ritiene un bravo genitore. Non è necessariamente un segnale di insicurezza, segnala lo studio, quanto piuttosto l’indicatore di standard più elevati e di una crescente responsabilità percepita nel proprio ruolo.

Il quadro che emerge, conclude la ricerca, è quello di una paternità in evoluzione, sempre più inserita in un modello di co-genitorialità. I padri partecipano di più, condividono maggiormente i compiti e costruiscono un rapporto più stretto con i figli. Tuttavia, questo percorso si sviluppa in un contesto sociale e lavorativo che non sempre offre strumenti adeguati per sostenere questa trasformazione. Un ritratto, appunto, in chiaroscuro.

Famiglia

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

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