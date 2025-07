Pannolini ‘sostenibili’ in arrivo: ieri, 21 luglio 2025, presso il Centro Ingegneria i-Foria di Spresiano (TV), è stato inaugurato il primo impianto dimostrativo al mondo per il riciclo integrale dei prodotti assorbenti per la persona (Pap). Questa tecnologia rivoluzionaria rappresenta un punto di svolta nella gestione di una categoria di rifiuti che include pannolini, dispositivi per l’incontinenza e—Altro