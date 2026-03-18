“Se divento papà lascio tutto”, Tom Holland pianifica la genitorialità con Zendaya?

“Se divento papà lascio tutto”. Lo aveva detto l’attore Tom Holland in un’intervista lo scorso anno. Ma pare che oggi lo abbia messo nero su bianco. Perché mentre il mondo del cinema attende con il fiato sospeso conferme ufficiali, la relazione con la collega Zendaya sembra essere entrata in una fase di pianificazione radicale che va ben oltre i red carpet.

Tra le indiscrezioni di un matrimonio già celebrato in segreto e le manovre legali per proteggere un impero finanziario, emerge una dichiarazione d’amore e di intenti che ha commuove i fan: la volontà di Holland di abbandonare la recitazione per dedicarsi interamente alla famiglia.

L’addio alle scene: “Scomparirò dalla faccia della terra”

Tom Holland, 29 anni, ha tracciato un confine netto tra la sua carriera stellare e il suo futuro come genitore. In un’intervista per il numero di gennaio/febbraio 2025 di Men’s Health, l’attore ha dichiarato senza mezzi termini: “Quando avrò dei figli, non mi vedrete più nei film. Solo golf e papà. Scomparirò semplicemente dalla faccia della terra”.

Questa visione di una vita domestica isolata dai riflettori è condivisa dalla compagna Zendaya. L’attrice ha confessato a British Vogue di sperare che i loro futuri figli non debbano mai subire l’intensa pressione mediatica che accompagna la vita delle celebrità. Per entrambi, l’amore è considerato qualcosa di “sacro” da vivere e proteggere privatamente.

Le prove del matrimonio segreto

I rumor su un’unione già avvenuta hanno trovato terreno fertile a marzo 2026. Lo stylist di lunga data di Zendaya, Law Roach, ha alimentato le speculazioni durante i premi Actor Awards del 1° marzo 2026, dichiarando: “Il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso”. E, ad avvalorare questa tesi ci sarebbero alcuni segnali visibili. A fine febbraio 2026, infatti, Zendaya è stata avvistata a Beverly Hills con una fede nuziale in oro al posto del diamante da fidanzamento da 5 carati precedentemente indossato.

Lo scorso 12 marzo, agli Essence’s Black Women in Hollywood Awards, l’attrice ha mostrato timidamente quella che sembrava essere una fede nuziale in risposta ai giornalisti che la chiavano Mrs Holland. Così come, durante l’ultima sfilata di Louis Vuitton a Parigi il 10 marzo, Zendaya è apparsa con una sottile banda d’oro al dito, mentre il grande diamante era assente.

Un accordo prematrimoniale da 55 milioni di dollari

Ed è qui che entra in gioco il sospetto di un accordo prematrimoniale. Dietro il desiderio di una vita semplice da “papà a tempo pieno” per Holland e di privacy per Zendaya, si cela una complessa struttura finanziaria che necessita di protezione. La coppia vanta un patrimonio netto combinato stimato in 55 milioni di dollari. Un accordo prematrimoniale, come suggerisce Forbes, è considerato “essenziale” per diversi motivi:

Zendaya è ambasciatrice per Valentino e Bulgari, mentre Holland rappresenta Prada Beauty e possiede il marchio di birra analcolica Bero, valutato oltre 100 milioni di dollari. Oltre alla casa da circa 4 milioni di dollari a Richmond, in Inghilterra, dove risiedono dal 2023, Zendaya possiede proprietà in California (valutate 1,4 e 3,9 milioni) e un appartamento da 4,9 milioni a Brooklyn, New York. Poiché Zendaya è cittadina americana e Holland britannico, un accordo “cross-border” è fondamentale. Nel Regno Unito, i contratti prematrimoniali non sono legalmente vincolanti come negli Stati Uniti e la distribuzione dei beni è spesso soggetta alla discrezione dei tribunali.

Genitorialità e immigrazione

Infine, la scelta di regolarizzare l’unione e definire accordi legali pare sia stata accelerata anche da questioni di natura migratoria. La posizione di Holland non è a rischio, ma la nascita di figli potrebbe influenzare decisioni future sulla residenza permanente o sulla possibilità per l’attore di cercare la cittadinanza statunitense per facilitare la vita familiare tra i due continenti.

In definitiva, se Tom Holland dovesse davvero “scomparire dalla faccia della terra” per fare il papà, lo farebbe all’interno di una fortezza legale meticolosamente costruita. La loro dedizione alla privacy e alla pianificazione sembra essere il vero “superpotere” che permetterà a questa coppia di navigare il passaggio dalla fama mondiale alla sacralità della vita familiare.

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