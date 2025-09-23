18.9 C
Secondo Donald Trump il “paracetamolo in gravidanza causa autismo”: ma cosa dice la scienza?

“Il paracetamolo in gravidanza causa l’autismo“. A sostenerlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha fortemente sconsigliato alle donne incinte di assumere l’antidolorifico. Se da un lato la notizia, già annunciata negli scorsi mesi, ha creato dibattito, dall’altra ha aperto un nuovo capitolo in ambito medico: confermare o smentire quanto affermato.—Mondo

