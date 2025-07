Quando pensiamo all’invecchiamento, spesso lo immaginiamo come una curva discendente: un lento spegnersi di energie, interessi e possibilità. La scienza ci suggerisce di correre ai ripari con un’alimentazione sana, l’assunzione di integratori e ore trascorse in palestra o all’aria aperta per svolgere attività fisica. Senz’altro corretto, ma cosa accadrebbe se invece ci fosse un ulteriore—Popolazione