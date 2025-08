FIRENZE – Dalla rilevazione del Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, che monitora Lucca, Prato e Pistoia, arrivano segnali di inversione attesi da tempo: il tessile tiene rispetto alla media 2024, mentre l’abbigliamento cresce in modo sensibile, toccando il +5% sullo stesso riferimento.

La presidente Fabia Romagnoli parla di quadro “complessivamente rassicurante, anche se distribuito in maniera insolita”, con l’alimentare in lieve progresso, la meccanica sostanzialmente stazionaria e la chimica‑plastica‑farmaceutica in leggero arretramento dopo anni molto positivi.

Nel complesso la produzione industriale dell’area scende dell’1,8% sul secondo trimestre 2024, un calo moderato che non cancella i segnali di resilienza del made in Tuscany medio‑alto di gamma. Il vero banco di prova sarà l’autunno, che Romagnoli definisce “complicato“, complice il “ciclone” dei dazi legati alle mosse statunitensi, una finestra di forte incertezza globale e l’apprezzamento dell’euro sul dollaro che penalizza la competitività europea. Le imprese chiedono quindi a Ue e governo “massima attenzione” su politica commerciale, export ed energia.

A livello provinciale, Lucca sfiora la parità a ‑0,2%, Prato arretra del ‑2,9% e Pistoia segna il calo più marcato a ‑4,1%. Guerre, rallentamento dell’export e dazi Usa rischiano di frenare il commercio internazionale, ma la tenuta del tessile e la spinta dell’abbigliamento indicano che il territorio entra nella seconda parte dell’anno con basi meno fragili del previsto.