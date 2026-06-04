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Caro energia, la Ue libera 13-14 miliardi per l’Italia – Ascolta

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REDAZIONE
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La Commissione Europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del Pil annuo per tre anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio (per l’Italia stimabile tra 13 e 14 miliardi di euro) per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati.

È la risposta dell’esecutivo Ue alla richiesta arrivata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e anche a quella avanzata dalla Spagna dal ministro dell’Economia Carlos Cuerpo, che, diversamente da quella italiana, era specificamente focalizzata sulle spese ‘green’.

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