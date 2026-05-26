Confindustria, da Orsini a Meloni il messaggio all’Ue: più industria, meno burocrazia

L’Europa resta indispensabile, ma così com’è non basta più. È il messaggio che arriva dal Centro congressi La Nuvola di Roma, dove si è svolta l’Assemblea 2026 di Confindustria. Dal palco, il presidente degli industriali Emanuele Orsini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola hanno messo al centro lo stesso dossier: la capacità dell’Unione di reggere la competizione globale senza perdere industria, lavoro e autonomia strategica.

Le parole sono diverse, ma la direzione è comune. Orsini avverte che “l’Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia”. Meloni chiede che Bruxelles “faccia meno e meglio”, recuperando il principio di sussidiarietà e riducendo il peso della burocrazia. Metsola assicura che il Parlamento europeo sta lavorando per semplificare le regole, integrare i mercati e dare alle imprese un contesto più prevedibile.

La giornata, seguita da Adnkronos con una diretta video e con articoli dedicati ai principali interventi, ha mostrato una richiesta precisa: più Europa dove gli Stati da soli non bastano – energia, capitali, investimenti strategici, difesa industriale – e meno appesantimento regolatorio dove norme e adempimenti rallentano la capacità produttiva del continente. In mezzo c’è la domanda politica che attraversa oggi Bruxelles e le capitali nazionali: quale Europa serve per competere con Stati Uniti e Cina?

Orsini: “L’Europa è necessaria, ma non basta”

Il discorso più organico sull’Europa è arrivato da Orsini. Il presidente di Confindustria ha escluso l’idea che le sfide davanti al sistema produttivo possano essere affrontate dentro i soli confini nazionali. Geopolitica, tecnologia, clima e demografia richiedono una dimensione continentale: Stati Uniti e Cina si muovono con investimenti pubblici e privati massicci, anche sul piano militare, e con politiche protezionistiche. In questo scenario, ha detto Orsini, “la dimensione europea è l’unica in grado di reggere l’urto”.

Ma proprio perché necessaria, l’Europa viene giudicata insufficiente. Per il presidente degli industriali, Bruxelles “non ha chiaro cosa significhi competitività”. Orsini ha citato i dati confermati anche dal commissario europeo Stéphane Séjourné: dall’inizio del mandato della Commissione, nel dicembre 2024, l’Europa avrebbe perso 250mila occupati nella manifattura, che si tradurrebbero in un milione di posti in meno nell’indotto.

Secondo Orsini, questo arretramento non è casuale. È il risultato di un contesto che non aiuta a mantenere l’industria nel continente e, al contrario, rischia di spingerla verso la delocalizzazione. Negli ultimi due anni, ha avvertito, il sistema industriale europeo ha vissuto un vero “smottamento”: alti costi dell’energia, mancanza di investimenti e regole considerate asfissianti hanno indebolito l’iniziativa imprenditoriale, intaccato i livelli occupazionali e aperto più spazio ai prodotti cinesi.

Da qui la richiesta di cambiare metodo. “Noi non vogliamo un’Europa ridotta solo a un mercato per altri Paesi”, ha detto Orsini, ma un’Europa che rimetta al centro innovazione, produzione e lavoro. Per gli industriali, la questione europea non è dunque ideologica: riguarda la possibilità di continuare a produrre nel continente, difendere occupazione qualificata e sostenere investimenti in settori strategici.

Il cambio di passo, nella relazione del presidente di Confindustria, passa da tre leve prioritarie: un vero mercato unico dell’energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una politica industriale europea.

La prima richiesta è energetica. Per Orsini, un mercato unico dell’energia significa innanzitutto un’Europa capace di agire come acquirente unico delle fonti energetiche, così da abbassare i prezzi e ridurre le asimmetrie tra Stati membri. Il tema è centrale per l’industria italiana, che da anni denuncia un differenziale di costo rispetto ai principali concorrenti europei e internazionali.

A questo si lega la critica all’Ets, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, che Confindustria chiede di sospendere e rivedere in profondità. Secondo Orsini, l’Ets ha trasformato la decarbonizzazione in un prodotto di speculazione finanziaria, avvantaggiando alcuni Stati membri a discapito di altri e producendo effetti pesanti sui costi industriali. Il punto, nella lettura degli industriali, non è rinunciare alla transizione, ma evitare che gli strumenti pensati per guidarla finiscano per aggravare il divario competitivo tra le imprese europee e i concorrenti globali.

La seconda richiesta riguarda l’unione del risparmio e degli investimenti. Per le imprese, la frammentazione fiscale e regolatoria tra i Paesi europei rende più difficile mobilitare capitali, attrarre investitori e finanziare la crescita. Finché sistemi fiscali, regole sugli investimenti e norme sul risparmio resteranno diversi da Stato a Stato, avverte Confindustria, i capitali europei continueranno a guardare altrove invece di sostenere innovazione e capacità produttiva dentro l’Unione.

La terza leva è il debito comune. È il passaggio più politico della relazione di Orsini: nuove emissioni europee non per finanziare la spesa corrente degli Stati, ma per sostenere investimenti strategici. Il presidente di Confindustria cita infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di minerali critici, scienze della vita e difesa.

In questa prospettiva, il debito comune viene presentato anche come strumento per superare le asimmetrie degli aiuti di Stato. Se la capacità di sostenere industria ed energia resta legata solo ai bilanci nazionali, il mercato unico rischia di premiare i Paesi con maggiore spazio fiscale e penalizzare gli altri. Per Confindustria, invece, l’obiettivo dovrebbe essere costruire una risposta europea, capace di finanziare investimenti comuni e rafforzare la base produttiva del continente.

Meloni: “L’Ue faccia meno e meglio”

La posizione di Meloni parte da un punto diverso, ma arriva allo stesso terreno: competitività e capacità di reazione. La presidente del Consiglio ha definito l’attuale configurazione dell’Unione europea una delle principali fragilità del continente, descrivendola come un “gigante burocratico” che troppo spesso avrebbe sacrificato competitività, crescita e visione strategica.

Per Meloni, l’Europa è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare regole su ogni aspetto della vita comune, ma molto più esitante quando si è trattato di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. Da qui la richiesta che Bruxelles “faccia meno e meglio”.

Il principio richiamato dalla premier è quello della sussidiarietà: l’Ue dovrebbe occuparsi di ciò che gli Stati non possono fare da soli, non di ciò che gli Stati possono gestire meglio. Il punto non è soltanto istituzionale, ma economico. Secondo Meloni, non si può chiedere alle imprese europee di correre sui mercati globali se l’Europa è la prima a frenarle con meccanismi burocratici, adempimenti amministrativi e regolamenti.

La critica alla burocrazia europea si intreccia con una proposta sul piano nazionale: aprire con le imprese un “cantiere comune” per una riforma radicale della burocrazia in Italia. Meloni ha portato il confronto con Confindustria anche su riordino degli incentivi, responsabilità d’impresa, investimenti dei fondi pensione nell’economia reale, capitale umano e formazione legata all’intelligenza artificiale.

Il punto politico è il rapporto tra decisione e tempi della decisione. Per Meloni, la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che un Paese o un’area economica occupa nello scenario globale: se orienta le scelte o se le subisce. In questa lettura, la lentezza europea non è solo un problema amministrativo, ma una fragilità strategica.

L’affondo più concreto riguarda energia, transizione ecologica ed Ets. La premier ha criticato l’approccio alla stagione del Green Deal, accusandolo di aver impoverito alcuni settori produttivi, compromesso filiere industriali e creato nuove dipendenze. Per la presidente del Consiglio, i segnali di cambio di passo arrivati da Bruxelles sono ancora troppo timidi.

Sul sistema europeo di scambio delle quote di emissione, Meloni si avvicina alla critica di Orsini. L’Ets viene giudicato distante dai bisogni dell’industria europea, soprattutto in una fase segnata dall’emergenza energetica e dalle tensioni internazionali. Secondo la premier, in un contesto eccezionale sarebbe ragionevole sospendere temporaneamente la misura almeno per i settori più colpiti e procedere poi a una revisione organica.

La critica non riguarda soltanto il costo della transizione, ma il modo in cui viene distribuito. Se le imprese europee devono sostenere oneri più elevati dei concorrenti globali, senza strumenti comuni per compensare il divario, il rischio è che la decarbonizzazione proceda insieme alla perdita di capacità produttiva. È il punto su cui Confindustria insiste da tempo: la transizione deve restare compatibile con industria, occupazione e sicurezza degli approvvigionamenti.

Alla crisi energetica si aggiunge il contesto geopolitico. Meloni ha richiamato la richiesta italiana alla Commissione europea di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per proteggere famiglie, lavoratori e imprese dall’impatto della crisi. Non, ha precisato, per fare nuovo debito nazionale, ma per utilizzare al meglio gli strumenti già previsti in una fase eccezionale.

Sul mercato unico europeo, la premier ha aperto anche alla possibilità di una cooperazione rafforzata, pur indicando come preferibile una decisione a 27. È un passaggio che intercetta una delle richieste centrali di Orsini: evitare che il mercato unico resti incompleto proprio nei settori in cui la frammentazione pesa di più sulla competitività.

Metsola: “L’Europa resti spazio di opportunità, sicurezza e prosperità”

Il videomessaggio di Metsola ha dato al confronto una cornice istituzionale europea. “In un mondo sempre più instabile, i cittadini europei vedono la nostra Unione come un luogo di stabilità”, ha affermato la presidente del Parlamento europeo. Ora, ha aggiunto, l’Ue deve dimostrare di poter continuare a essere “uno spazio di opportunità, sicurezza e prosperità per tutti”, dotandosi degli strumenti adeguati per affrontare le sfide economiche, sociali e geopolitiche.

Il passaggio più vicino alle richieste delle imprese riguarda la semplificazione. Metsola ha detto di ascoltare, nei suoi incontri, sempre lo stesso messaggio: per essere competitivi e avere successo, le imprese hanno bisogno che l’Europa le aiuti, non che le rallenti. Da qui il richiamo al lavoro del Parlamento europeo per creare un contesto più prevedibile, semplificando le normative e riducendo la burocrazia.

La presidente dell’Eurocamera ha citato il percorso sui pacchetti omnibus, inclusi quelli relativi a sostanze chimiche e ambiente, e il lavoro per collegare i ventisette mercati frammentati dell’Unione abbattendo le barriere interne. La roadmap “One Europe, One Market” e la proposta di un ventottesimo regime vengono presentate come strumenti per rendere più semplice fare impresa in Europa e rafforzare la coesione del mercato unico.

Metsola ha poi collegato competitività e autonomia strategica. L’Europa, ha detto, deve accelerare verso un sistema energetico più interconnesso e diversificato, capace di sostenere crescita e innovazione e di rafforzare l’indipendenza dell’Unione. Energia, tecnologia e difesa diventano così i settori in cui serve una collaborazione più forte tra industrie europee, istituzioni e partenariati pubblico-privati.

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