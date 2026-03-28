Da Alibaba a Temu e Shein, una delegazione europea vola in Cina: ecco perché

Segna una svolta significativa nei rapporti diplomatici e commerciali tra Bruxelles e Pechino la missione ufficiale che, dal 31 marzo al 2 aprile, vedrà una delegazione del Parlamento europeo impegnata in Cina. Si tratta di un evento atteso da tempo: è infatti la prima volta in otto anni che i rappresentanti eletti dell’Unione europea si recano nel Paese asiatico, con l’obiettivo dichiarato di affrontare le sfide poste dall’economia digitale e dal dominio delle piattaforme di vendita online.

Una delegazione per il mercato interno

La delegazione è composta da nove eurodeputati ed è guidata da Anna Cavazzini, esponente dei Verdi tedeschi e presidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco). La scelta di inviare proprio i membri di questa commissione non è casuale: il cuore della visita riguarda la verifica di come le regole europee vengano rispettate dai colossi tecnologici cinesi che operano nel nostro mercato.

Insieme a Cavazzini, i deputati europei che partecipano alla delegazione sono Andreas Schwab (Ppe), Dirk Gotink (Ppe), Christel Schaldemose (S&d), Pierre Jouvet (S&d), Virginie Joron (Pfe), Piotr Muller (Ecr), Stephanie Yon-Courtin (Renew) e Engin Eroglu (Renew), presidente della delegazione del Parlamento in Cina.

Il nodo dei “pacchetti piccoli”

Il contesto economico che fa da sfondo a questa visita è caratterizzato da uno squilibrio crescente. La Cina è oggi il terzo partner commerciale dell’Ue (il secondo per quanto riguarda le merci), ma il deficit commerciale europeo ha raggiunto la cifra record di 305,8 miliardi di euro nel 2024.

A preoccupare maggiormente Bruxelles è l’esplosione dell’e-commerce transfrontaliero. Nel 2024, sono entrati nel mercato europeo ben 4,6 miliardi di piccoli pacchi, e il 91% di questi proveniva proprio dalla Cina. Questa mole impressionante di spedizioni rende estremamente difficili i controlli doganali, portando a due problemi principali:

Nel 2025, il sistema europeo di allerta “Safety Gate” ha registrato oltre 4.600 segnalazioni di prodotti pericolosi; di queste, ben 2.006 riguardavano articoli fabbricati in Cina. Molte piattaforme online non-Ue riescono a vendere a prezzi bassissimi eludendo spesso le rigide normative europee su sicurezza e protezione dei consumatori.

Incontri faccia a faccia con i giganti: da Alibaba a Temu

Il programma della missione è serrato e toccherà i centri nevralgici del potere politico ed economico cinese. A Pechino, gli eurodeputati incontreranno figure chiave come Luo Wen, ministro dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, e i vertici dell’Assemblea nazionale del popolo.

Tuttavia, gli incontri più attesi sono quelli con i giganti del commercio elettronico: la delegazione vedrà i rappresentanti di Alibaba e Shein a Pechino, mentre a Shanghai si sposterà per discutere con Temu. Il messaggio che gli eurodeputati intendono recapitare è chiaro: chiunque voglia vendere ai cittadini europei, ovunque abbia la propria sede, deve rispettare le regole dell’Unione sulla sicurezza dei prodotti e la trasparenza dei mercati digitali.

Non solo uffici: il controllo alle dogane

La missione non si limiterà a incontri istituzionali. La delegazione visiterà l’aeroporto internazionale di Pudong a Shanghai, uno degli scali cargo più importanti al mondo. Qui, insieme alle autorità doganali cinesi e a società di logistica locali, gli eurodeputati osserveranno da vicino come vengono gestiti i flussi di esportazione e quali controlli vengono effettuati prima che la merce parta verso l’Europa. L’obiettivo dell’Ue è garantire che ciò che arriva nelle nostre case sia sicuro, non tossico e conforme agli standard europei, assicurando al contempo che le aziende italiane ed europee non siano schiacciate da una concorrenza che non gioca secondo le stesse regole.

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