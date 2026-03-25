Danimarca, Frederiksen senza maggioranza: il governo passa dal centro

La Danimarca esce dalle elezioni legislative del 24 marzo con un Parlamento senza maggioranza e con un equilibrio che rinvia ogni decisione alla fase negoziale. I Socialdemocratici di Mette Frederiksen restano il primo partito, ma arretrano in modo sensibile rispetto al 2022 e non dispongono dei numeri per guidare un esecutivo senza alleati. Il risultato elettorale non consente la formazione immediata di un governo.

Nelle ore successive allo scrutinio, Frederiksen è stata ricevuta da re Federico X per riferire sull’esito del voto. Ai sostenitori ha rivendicato il primato del partito e la disponibilità a proseguire: “pronta ad assumersi nuovamente la responsabilità di servire come primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni”. Il quadro politico resta aperto, con margini ristretti per tutte le opzioni.

Socialdemocratici in testa, ma con consenso in calo

Il Partito Socialdemocratico conferma la propria centralità nel sistema politico danese, ma con un risultato inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale. I sondaggi alla vigilia indicavano una perdita di circa sette punti percentuali rispetto al 2022, con il rischio di uno dei dati più bassi dell’ultimo secolo. Le proiezioni successive al voto confermano la flessione.

Il sistema elettorale proporzionale rende decisivo il numero dei seggi. Il Folketing conta 179 deputati e richiede 90 seggi per la maggioranza. Le prime proiezioni indicano il blocco di centrosinistra fermo attorno a 84 seggi e quello di centrodestra a circa 77, entrambi sotto la soglia necessaria. In mezzo, i Moderati di Lars Løkke Rasmussen con una pattuglia di circa 14 deputati risultano determinanti per la formazione di qualsiasi governo.

Frederiksen ha riconosciuto il ridimensionamento del consenso, pur sottolineando il primato elettorale: “Avrei preferito un risultato migliore, ma oggi non c’è nulla che possa rattristarmi del fatto che i socialdemocratici siano ancora una volta il partito politico preferito in assoluto dai danesi”. La distanza rispetto al 2022 riflette una perdita di voti distribuita su più segmenti dell’elettorato.

Il calo è legato principalmente a fattori interni. Il costo della vita ha inciso sulla percezione dell’azione di governo, in particolare tra i lavoratori e nelle aree urbane. Il dibattito su welfare e tassazione ha alimentato una competizione più serrata tra i partiti. Le politiche migratorie restrittive hanno limitato la crescita delle forze più radicali, ma hanno prodotto spostamenti di consenso all’interno del campo progressista.

Il ruolo determinante dei Moderati

La configurazione del nuovo Parlamento rafforza il ruolo dei partiti centristi e, in particolare, dei Moderati guidati da Lars Løkke Rasmussen. Con una rappresentanza stimata attorno all’8%, il partito dispone di una forza numerica limitata ma politicamente decisiva. Senza il suo sostegno, nessuno dei due blocchi principali può costruire una maggioranza.

Rasmussen, già primo ministro e figura esperta della politica danese, si trova nella posizione di determinare l’esito delle trattative. Le opzioni sono aperte. Può sostenere una nuova coalizione guidata da Frederiksen, replicando in parte l’esperienza centrista dell’ultimo governo, oppure orientarsi verso un esecutivo di centrodestra guidato da Troels Lund Poulsen, leader dei liberali Venstre e ministro della Difesa. Non è esclusa, almeno sul piano teorico, una soluzione che lo veda direttamente alla guida del governo, in caso di accordo trasversale.

La dinamica negoziale è condizionata da vincoli politici chiari. Il centrodestra non dispone dei numeri per governare senza alleati e non può contare sull’estrema destra. Il Partito Popolare Danese, stimato attorno al 9,5%, ha posto condizioni politiche considerate incompatibili dagli altri attori del blocco conservatore, in particolare l’impegno per una “remigrazione”. Questo limita le combinazioni possibili e rafforza il peso del centro.

Anche Frederiksen deve affrontare scelte complesse. Può tentare di ricostruire una coalizione centrista con Moderati e liberali, accettando compromessi su politiche economiche e fiscali, oppure puntare su un’alleanza più tradizionale con i partiti di sinistra, con numeri più incerti e una maggiore esposizione alle dinamiche parlamentari.

Economia, immigrazione e Groenlandia: le linee di frattura

La campagna elettorale ha riportato al centro temi interni, con un impatto diretto sulla distribuzione del consenso. Il costo della vita ha rappresentato la principale variabile politica. L’aumento dei prezzi e la pressione sui redditi hanno inciso sulla percezione dell’operato del governo, in particolare tra i ceti urbani e i lavoratori.

Il welfare e la fiscalità hanno costituito il secondo asse del confronto. Le proposte dei partiti si sono concentrate sulla sostenibilità del modello sociale danese, con differenze significative sulle modalità di finanziamento e sull’estensione delle politiche pubbliche. Il dibattito non ha prodotto una polarizzazione netta, ma ha contribuito alla dispersione del consenso.

L’immigrazione resta un tema strutturale. La linea adottata da Frederiksen negli ultimi anni ha segnato una discontinuità rispetto alla tradizione socialdemocratica europea. Le misure restrittive hanno ridotto lo spazio politico per le forze più radicali, ma hanno anche ridefinito il posizionamento complessivo del sistema politico. Il dibattito si è spostato verso un consenso più ampio su politiche di controllo dei flussi.

Sul piano europeo, la premier uscente ha rafforzato la cooperazione con altri leader orientati a una gestione più rigida dell’immigrazione. Insieme alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, ha promosso iniziative per coordinare il sostegno alle popolazioni colpite dai conflitti e prevenire nuove pressioni migratorie. Questo posizionamento ha consolidato il profilo internazionale di Frederiksen, ma ha avuto effetti interni differenziati.

Le tensioni legate alla Groenlandia hanno aggiunto un elemento di complessità. Il territorio autonomo del Regno di Danimarca è tornato al centro dell’attenzione dopo le indiscrezioni su piani di emergenza elaborati da Copenaghen. Un’inchiesta della tv pubblica DR, rilanciata dalla BBC, ha riferito della possibilità di rendere inutilizzabili le piste di atterraggio dell’isola in caso di una possibile invasione statunitense, nell’ambito delle esercitazioni “Operation Arctic Endurance”. Il tema ha avuto rilievo mediatico, ma un impatto limitato sul comportamento elettorale rispetto alle questioni economiche.

Trattative aperte e un governo da costruire

La fase successiva al voto si apre con una serie di negoziati destinati a definire l’assetto politico della prossima legislatura. Frederiksen parte da una posizione di vantaggio, ma non dispone di una maggioranza precostituita. Le dimissioni formali presentate al sovrano segnano l’inizio delle consultazioni.

Le opzioni di governo restano due. Una coalizione centrista, con Moderati e liberali, garantirebbe una base parlamentare più ampia ma richiederebbe compromessi significativi su politiche economiche e fiscali. Un governo di centrosinistra offrirebbe maggiore coerenza politica, ma con numeri più fragili e una maggiore dipendenza dagli equilibri parlamentari.

Il centrodestra, guidato da Troels Lund Poulsen, deve anch’esso costruire una maggioranza attraverso il dialogo con i Moderati. L’esclusione dell’estrema destra dalle combinazioni più probabili riduce le alternative e rende il negoziato più concentrato su un numero limitato di attori.

La posizione di Rasmussen resta determinante. La sua scelta definirà non solo la composizione del governo, ma anche l’orientamento politico della legislatura. In un sistema che privilegia il compromesso, la fase negoziale diventa il passaggio decisivo.

Il voto del 24 marzo non modifica gli equilibri fondamentali della politica danese, ma ne evidenzia le tensioni. Il risultato elettorale riduce la forza relativa del partito di maggioranza e rafforza il ruolo degli attori intermedi, aprendo una fase in cui la stabilità dipende dalla capacità di costruire accordi duraturi.

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