Ees a regime, così cambia il confine esterno dell’Unione europea

Il 10 aprile 2026 chiude una lunga fase di prova e di rinvii, ma soprattutto cambia il modo in cui l’Unione europea presidia il proprio confine esterno. L’Entry/Exit System, il sistema informatico che registra digitalmente ingressi e uscite dei cittadini extra-Ue ammessi per soggiorni brevi, entra da oggi in piena operatività nei 29 Paesi europei che lo utilizzano. Per chi attraversa la frontiera la novità più visibile è la scomparsa del timbro sul passaporto; per Bruxelles, invece, il passaggio ha un peso più ampio, perché porta a regime uno dei tasselli centrali della nuova architettura europea su frontiere, visti e sicurezza.

L’Ees era partito domenica 12 ottobre 2025 con un’introduzione graduale, dopo tre anni di slittamenti dovuti a problemi tecnici, preparazione disomogenea dei valichi e timori legati alla protezione dei dati personali. In questi sei mesi i singoli Stati hanno potuto attivarlo solo in alcuni punti di frontiera, mantenendo in parallelo anche il vecchio sistema di timbratura manuale. Il calendario fissato dal Consiglio dell’Ue prevedeva che l’attuazione fosse completata entro il 10 aprile 2026: da oggi il sistema viene quindi utilizzato a tutti i valichi esterni per tutti i cittadini di Paesi terzi ammissibili muniti di passaporto biometrico.

La Commissione presenta questo passaggio come una tappa della sicurezza europea e lo accompagna con un primo bilancio politico. Dall’avvio progressivo, secondo i dati diffusi oggi, sono stati registrati più di 52 milioni tra ingressi e uscite, oltre 27 mila rifiuti di ingresso e quasi 700 persone identificate come una minaccia per la sicurezza dell’Unione. A questo si aggiunge un dato operativo destinato a rispondere alle obiezioni sulle procedure di frontiera: a pieno regime, sostiene Bruxelles, la registrazione di un viaggiatore richiede in media 70 secondi. È su questa combinazione di efficienza e controllo che l’esecutivo europeo prova a legittimare il nuovo sistema, presentandolo non più come una novità da assorbire ma come una infrastruttura già in funzione.

Che cosa cambia con l’Ees ai confini esterni di Schengen

L’aspetto più rilevante dell’Ees non sta soltanto nella sostituzione del timbro con una procedura digitale. Sta nella qualità delle informazioni che il sistema conserva e nel modo in cui quelle informazioni possono essere usate dalle autorità. In base alle indicazioni ufficiali del Consiglio e della Commissione, l’Ees registra i dati contenuti nel documento di viaggio, la data e il luogo di ogni ingresso e uscita, le impronte digitali, l’immagine del volto e gli eventuali respingimenti. Il sistema si applica ai cittadini di Paesi terzi che entrano nello spazio Schengen per soggiorni brevi, fino a 90 giorni su 180, e comprende anche i cittadini britannici dopo la Brexit.

La differenza rispetto al passato è concreta. Il timbro attestava il passaggio, ma lasciava agli agenti e agli Stati il compito di ricostruire tempi e permanenze. L’Ees, invece, consente di verificare in modo automatico chi ha superato il periodo autorizzato, di individuare più facilmente chi tenta di usare documenti falsi o identità diverse e di integrare il controllo di frontiera con altri sistemi informativi europei.

Per anni Schengen è stato raccontato soprattutto come uno spazio senza frontiere interne. L’Ees sposta l’attenzione sul rovescio di quella impostazione: per mantenere aperta la circolazione all’interno, l’Unione investe su un confine esterno molto più strutturato sul piano tecnologico. Per Bruxelles il sistema rappresenta una pietra miliare nella sicurezza delle frontiere europee, dentro una linea che tiene insieme protezione dei confini, contrasto alla migrazione irregolare e prevenzione delle minacce alla sicurezza.

Non a caso il Consiglio, quando nel luglio 2025 diede il via libera all’entrata in funzione graduale, presentò il nuovo dispositivo come uno strumento capace di rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen e contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Nei mesi successivi, il tema è stato ripreso più volte anche sul piano politico dagli Stati membri, con l’argomento che un sistema informatico europeo rende più semplice monitorare chi attraversa le frontiere esterne. L’Ees, in questo senso, non è soltanto un aggiornamento tecnico. È il modello con cui l’Ue prova a rendere più uniforme il controllo su un’area che resta aperta all’interno ma sempre più selettiva sul bordo esterno.

Dati, controlli e flussi

Finora una parte consistente del dibattito pubblico si era concentrata sull’impatto pratico del sistema: tempi ai controlli, rischio di code negli aeroporti, adeguamento dei valichi terrestri, preparazione del personale. Oggi la Commissione prova a cambiare piano e porta la discussione sui risultati. I 52 milioni di movimenti già registrati, i 27 mila rifiuti di ingresso e i quasi 700 soggetti considerati un rischio per la sicurezza vengono esibiti come indicatori di utilità concreta. In sostanza, Bruxelles sostiene che il sistema ha già dimostrato di poter offrire una conoscenza più precisa dei flussi e una capacità di filtro più efficace rispetto al vecchio schema basato sui timbri.

Questo uso dei numeri è importante anche perché l’Ees arriva in un passaggio più ampio della politica europea sulle frontiere. La Commissione collega il sistema alla strategia delle smart borders e alla futura interoperabilità con altri strumenti europei, mentre l’Etias, il sistema di autorizzazione ai viaggi destinato ai cittadini di Paesi esenti da visto, è previsto nell’ultimo trimestre del 2026. L’obiettivo non è soltanto sapere chi entra e chi esce, ma costruire una gestione integrata di mobilità, visti, permanenze e rischi. L’Ees è il primo tassello pienamente attivo di questo disegno.

Resta però la prova dei fatti, che comincia adesso. La piena operatività fissata per il 10 aprile 2026 chiude la gradualità, ma non elimina automaticamente le differenze tra valichi, aeroporti e amministrazioni nazionali. La stessa Commissione segnala di restare in stretto contatto con gli Stati membri sull’attuazione del sistema.

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